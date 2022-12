Zelda Tears of the Kingdom : un indice fait gonfler les rumeurs autour d’un mode multijoueur

Depuis hier, les rumeurs autour d’un potentiel mode multijoueur dans The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom vont bon train. Tout a commencé lorsqu’un membre de Reddit a publié une photo d’une publicité allemande pour le jeu, qui met fortement l’accent sur les fonctionnalités en ligne présentes dans le titre. Sans donner plus de détails.

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom est un paradoxe. Alors qu’il est sans aucun doute l’un des jeux les plus attendus de 2023 (pour ne pas dire de la décennie), ce dernier est encore très opaque aux yeux du grand public, du fait des efforts considérables déployés par Nintendo pour maintenir le mystère autour de son prochain titre. Ce qui entraîne nécessairement les rumeurs les plus folles au moindre indice supposé.

Hier, un utilisateur de Reddit a posté une photo d’une publicité allemande pour le jeu, sur laquelle on distingue très clairement une mention au Nintendo Switch Online. Il n’en a pas fallu plus pour que les passions se déchaînent en commentaires et, par la suite, sur les réseaux sociaux. Pour beaucoup en effet, cela signifie ni plus ni moins que le prochain opus de la saga culte comportera un mode multijoueur.

Un mode multijoueur dans Zelda Tears of the Kingdom, vraiment ?

Autant le dire d’emblée, cette théorie nous semble très peu probable. En effet, Tears of the Kingdom s’inscrit dans la directe lignée de son prédécesseur, Breath of the Wild, qui n’a laissé aucune place pour le multijoueur. Bien qu’une évolution du gameplay est possible dans ce nouvel épisode, on voit mal comment Nintendo pourrait ajouter du multijoueur dans une licence historiquement concentrée sur le jeu solo.

Le coup de grâce est amené par un autre utilisateur dans les commentaires. Celui-ci souligne qu’en bas à droite de la publicité, on distingue le nombre de joueurs possibles pour chaque configuration. Or, chacune n’en affiche qu’un seul. Autrement dit, comme d’autres internautes l’ont mentionné, le Nintendo Switch Online ne servira probablement qu’à télécharger ses sauvegardes via le cloud, voire des DLC.