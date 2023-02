Zelda : Tears of The Kingdom pourrait être le premier jeu Nintendo Switch à 80 €

Après Sony et Microsoft, Nintendo sera-t-il le prochain à atteindre le cap des 80 € pour ses jeux ? Le listing furtif de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom sur le Nintendo eShop américain, affiché à 69,99 $, tend à confirmer cette théorie.

C'est désormais la tendance. Avec l'arrivée des consoles de nouvelle génération comme la PS5 et la Xbox Series X, les coûts de développement des jeux AAA se sont envolés. Pour compenser des dépenses toujours plus grandes, les constructeurs ont décidé de revoir à la hausse le prix de leurs exclusivités.

Sony a ouvert le bal en augmentant le prix des exclus de la PS5 à 80 € dès le lancement de la machine en novembre 2020. De son côté, Microsoft aura attendu deux ans. Mais face à l'inflation galopante actuelle, l'entreprise américaine a confirmé en décembre 2022 la hausse des prix des jeux des studios Xbox dès 2023. Redfall, le prochain titre d'Arkane Studios, devrait être le premier jeu Xbox affiché à 80 €. Starfield suivra ensuite.

De son côté, Nintendo a annoncé en novembre 2022 que les tarifs de la Switch n'allaient pas augmenter, en tout cas dans l'immédiat. Mais quid des jeux ? A l'heure où nous écrivons ces lignes, les exclus de la firme nippone sont toujours proposées à 59,99 $ (69,99 € chez nous). Mais d'après l'utilisateur Wario64, les choses pourraient changer avec l'arrivée d'un nouveau mastodonte signé BigN, à savoir The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom is priced at $69.99 according to eShop

Zelda : Tears of The Kingdom, le premier jeu Switch à 80 € ?

Sur Twitter, Wario64 a partagé une capture de la fiche produit du prochain jeu de la licence sur le Nintendo eShop américain. Jusqu'alors affiché à 59,99 $, le titre est désormais proposé à 69,99 $, soit 80 € dans l'Hexagone.

Comme le précise Wario64, ce nouveau prix a rapidement été effacé au profit d'un simple “Lancement en 2023”, mais fort heureusement, des internautes ont eu le temps d'immortaliser la chose. Par ailleurs, des utilisateurs canadiens ont aperçu un prix similaire sur la boutique Nintendo du pays.

Zelda : Tears of The Kingdom sera-t-il le premier jeu Nintendo vendu à 80 € ? Tout semble l'indiquer. Notez qu'on pourrait avoir ou non la confirmation de cette nouvelle politique tarifaire lors du prochain Nintendo Direct, prévu ce mercredi 8 février à 23h. En attendant et si le jeu vous intéresse, on vous conseille d'aller précommander le jeu chez un revendeur. En effet, le titre est toujours disponible aux alentours des 60 € chez Cdiscount, Auchan, la Fnac et consorts. Pour l'instant…

