Xbox Series X : Microsoft augmente le prix de ses jeux à 80€, c’est officiel

C’est l’annonce que tout le monde redoutait tout en sachant qu’elle finirait par arriver. Microsoft va bel et bien augmenter le prix de ses exclusivités Xbox à 80 €. La firme a confirmé la nouvelle auprès d’IGN en indiquant que la hausse des tarifs aura lieu courant début 2023 et concernera de gros jeux comme Starfield et Redfall.

Elle est bien loin, l’époque où l’on achetait nos jeux 60 € — et que l’on trouvait déjà cela trop cher pour certains. Ce n’était qu’une question de temps avant que Microsoft s’aligne sur ses petits camarades et décide à son tour d’augmenter le prix de ses exclusivités Xbox à 80 €. C’est désormais chose faite, comme l’a annoncé un porte-parole de l’entreprise à nos confrères d’IGN. Début 2023, les gros titres estampillés Redmond seront bien vendus à 69,99 dollars aux États-Unis, soit très probablement 80 € dans nos contrées.

« Ce prix reflète le contenu, l’ampleur et la complexité technique de ces titres », se justifie Microsoft, ce qui est certes indéniablement vrai, mais qui reflète avant tout une réalité du marché : le jeu vidéo coûte de plus en plus cher et la tendance n’est pas prête de s’arrêter. En effet, cette annonce n’a rien d’une surprise, alors que Sony vend déjà des jeux 80 € sur sa PS5 depuis sa sortie, tandis qu’Ubisoft et Take-Two ont eux aussi déjà franchi le cap depuis plusieurs mois.

Sans compter la hausse retentissante du prix de la PS5 en août dernier, signe que l’industrie se dirige de plus en plus vers un loisir plus onéreux qu’il ne l’est déjà. Annonce à laquelle Microsoft avait justement réagi en assurant qu’aucune augmentation du prix des Xbox Series X et S était à prévoir, sans pour autant exclure la possibilité dans un avenir proche. « Je pense qu’à un moment donné, nous devrons augmenter les prix de certaines choses », a déclaré à l’époque Phil Spencer.

Le choix a donc été fait. Il n’est pas très étonnant que celui-ci se soit porté sur les jeux et non sur les consoles, surtout au vu des multiples exclusivités qui arriveront sur Xbox en 2023, Starfield et Redfall en tête. « Comme tous les jeux développés par nos équipes sur Xbox, ils seront également disponibles avec Game Pass le jour même de leur lancement. » La stratégie est aussi limpide qu’efficace : il est plus que jamais rentable de souscrire à un abonnement au Xbox Game Pass.

