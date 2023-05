Zelda Tears of The Kingdom en téléchargement illégal, l’iPhone 14 boudé par les jeunes, c’est le récap

The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom est disponible en téléchargement illégal dix jours avant sa sortie, l'iPhone 14 boudé par les jeunes en Chine, les premiers rendus 3D du Galaxy Z Flip 5 font surface, c'est le récap des actualités du lundi 1er mai 2023.

Quoi de neuf dans l'univers Android et du high-tech sur Phonandroid ce lundi 1er mai 2023 ? L'actualité a été plutôt riche en cette journée de fête du Travail. Tout d'abord, nous avons évoqué dans nos colonnes la fuite improbable du film Super Mario Bros dans son intégralité sur Twitter. Durant plusieurs heures, des milliers d'utilisateurs ont pu regarder gratuitement les nouvelles aventures du célèbre plombier moustachu.

Dans un toute autre domaine, nous avons également appris que la RTX 4060 Ti pourrait débarquer dès la fin mai 2023. Une bonne nouvelle pour ceux qui attendent impatiemment de mettre la main sur la dernière carte graphique de milieu de gamme de Nvidia. L'IA était aussi au centre de l'actualité, notamment à travers cette étude mettant en lumière le nombre grandissant d'articles écrits par une intelligence artificielle sur le net. Mais sans plus attendre, voyons ensemble ce qu'il fallait impérativement retenir ce lundi 1er mai 2023.

Zelda : Tears of The Kingdom déjà disponible en piratage

C'est la grosse fuite du jour. De nombreux extraits et images dévoilant le début du jeu Zelda Tears of The Kingdom ont été partagés sur les réseaux sociaux. Pire encore, certains canaux privés Discord ont diffusés des vidéos qui prouvent l'existence d'une version piratée du titre. De quoi craindre le pire pour le jeu de Nintendo.

Pour en savoir plus : Zelda Tears of The Kingdom est déjà disponible en téléchargement illégal, 10 jours avant sa sortie !

D'après un analyste de l'université de Nanchang, l'iPhone 14 ne séduit plus les jeunes sur le marché chinois. La faute notamment au manque d'innovations majeures entre les iPhone 13 et les iPhone 14. Mais ce n'est pas tout. En effet, les utilisateurs nés dans les années 2000 préfèrent se fier aux marques nationales comme Xiaomi, Oppo ou Vivo.

Pour en savoir plus : iPhone 14 – les jeunes ne veulent plus acheter le smartphone d’Apple, voilà pourquoi

Les premiers rendus 3D du Galaxy Z Flip 5 sont là

Le leaker réputé @OnLeaks vient de frapper à nouveau. Cette fois-ci, l'insider a partagé les premiers rendus 3D du Galaxy Z Flip 5, le prochain smartphone pliant de Samsung. L'occasion pour les utilisateurs d'avoir un avant-goût du design de l'appareil, qui va se démarquer notamment par la présence d'un gigantesque écran externe OLED de 3,4 pouces.

Pour en savoir plus : Galaxy Z Flip 5 – ces rendus 3D nous offrent le meilleur aperçu du prochain smartphone à clapet