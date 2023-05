RTX 4060 Ti : la carte graphique de milieu de gamme arriverait dès fin mai 2023

Les joueurs PC attendent avec impatience la sortie des dernières cartes graphiques Nvidia RTX 4060 et RTX 4060 Ti, et l’attente pourrait bientôt prendre fin, puisqu’un des GPU arriverait dès la fin du mois.

Alors que des rumeurs circulaient sur les dates de sortie possibles de la RTX 4060 Ti, une fuite du calendrier de sortie des partenaires de la carte a fourni de nouvelles informations sur le lancement de ce GPU très attendu. D’après les informations de videocardz.com, la RTX 4060 Ti sera expédiée aux partenaires le 5 mai, avec une date de lancement prévue fin mai.

Bien qu'aucune date de lancement officielle n'ait été fixée, il semble assez logique que Nvidia profite du salon Computex Taipei, qui se tiendra du 30 mai au 2 juin, pour présenter la nouvelle série de cartes. Elle succèdera donc directement à la RTX 3060 Ti, qui on le rappelle, avait été lancée le 2 décembre 2020.

Que sait-on des RTX 4060 et RTX 4060 Ti ?

De nombreux revendeurs de PC et de produits technologiques en Europe ont confirmé que les cartes graphiques RTX 4060 et RTX 4060 Ti disposeront toutes deux de 8 Go de VRAM. La RTX 4060 Ti devrait utiliser le même numéro de carte, PG190, que la RTX 3060 Ti, tandis que la RTX 4060 utiliserait une nouvelle carte numérotée PG173.

L'utilisation de l'ancienne carte PG190 et la limitation de la mémoire à un bus de 128 bits et de PCIe Gen4 à huit voies pourraient indiquer que la RTX 4060 Ti sera une carte graphique plus abordable que ce que l’on a jusqu’à présent connu avec les autres GPU de la génération Ada Lovelace. Reste à savoir si elle pourra rivaliser avec les meilleures cartes graphiques du marché.

Il reste maintenant à voir à quel tarif arriveront ces RTX 4060 et RTX 4060 Ti. Pour rappel, la RTX 4070 avait été lancée à un tarif conseillé de 659 euros. Cependant, Nvidia a vraisemblablement beaucoup de mal à vendre ses cartes graphiques de nouvelle génération, ce qui pousse certains revendeurs à appliquer des promotions assez agressives. On peut donc s’attendre à ce que la RTX 4060 Ti arrive aux alentours de 500 euros, et la version classique à un peu plus de 400 euros.