Zelda Tears of the Kingdom : n’oubliez pas d’installer la mise à jour avant de lancer le jeu !

Comme de nombreux autres joueurs, vous vous êtes sûrement déjà précipités sur Zelda : Tears of the Kingdom à sa sortie. Attention toutefois si vous avez craqué pour la version physique : on vous conseille très fortement d’installer la mise à jour qui va se lancer au démarrage. On vous explique pourquoi.

Impossible de passer à côté. Aujourd’hui est le jour de la sortie de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. Après 5 ans d’attente, les fans de la saga peuvent enfin mettre la main sur le jeu qui s’annonce d’ores et déjà comme le concurrence le plus solide au titre de GOTY. L’engouement est désormais à son comble sur les réseaux sociaux comme dans les magasins… au point, peut-être, d’oublier un détail très important.

En effet, si vous avez acheté la version physique du jeu, vous avez peut-être remarqué que celui-ci vous propose d’ores et déjà une mise à jour avant même de l’avoir lancé. C’est tout à fait normal : il s’agit du premier patch, baptisé 1.1.0, déployé par Nintendo il y a déjà quelques jours et qui vient régler quelques soucis de performance de son nouveau titre. Vous l’avez d’ailleurs peut-être déjà remarqué si vous avez déjà lancé Tears of the Kingdom. Lors de certains passages, la Switch a bien du mal à suivre.

Ce premier patch de Zelda Tears of the Kingdom est très important

Les soucis sont particulièrement notables lorsque de nombreux éléments sont à l’écran, surtout des effets de particules, de fumées ou encore de lumière. Il arrive alors que la console peine à atteindre les 30 FPS, voire à certains moments qu’elle se mettre à freezer. Grâce à ce premier patch, Nintendo améliore donc l’intégration du FSR, la technologie d’AMD qui sert spécifiquement à améliorer le framerate du jeu en allégeant ses besoins en ressources.

Voilà donc pourquoi il est crucial de télécharger cette mise à jour sans attendre : elle améliorera votre expérience de jeu de manière significative. Notez que vous n’avez rien à faire si vous avez acheté le jeu en version dématérialisé : celui-ci est d'ores et déjà à jour. Si vous possédez la version physique en revanche, il vous suffit de survoler la fenêtre du jeu depuis le menu principal, d’appuyer sur le bouton +, puis de sélectionner Mettre à jour.