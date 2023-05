Zelda Tears of the Kingdom : un joueur finit le jeu en une heure et demie

Tout juste sorti officiellement, le dernier opus de Legend of Zelda, sous-titré Tears of The Kingdom, monopolise l’attention de tous les joueurs. Notamment les spécialistes du « speedrun ». L’un d’eux a réussi à boucler le jeu en 1 heure et 34 minutes. Le joueur explique dans une vidéo quels sont les armes et les composants qui comptent le plus et quelle est sa stratégie pour les boss.

Les dernières semaines d’attente ont été difficiles à attendre pour une grande partie des joueurs partout dans le monde. Ils attendaient la sortie du dernier volet de la série Legend of Zelda, sous-titré Tears of the Kingdom. Ce dernier est sorti aujourd’hui (à minuit), même si certaines boutiques physiques ont pu se vanter sur les réseaux sociaux de mettre en vente le précieux avec quelques secondes d’avance. Vous pouvez retrouver dans nos colonnes un dossier complet, bien sûr, mais également notre test de ce hit de Nintendo qui a de fortes chances d’être élu jeu de l’année en 2023.

Bien sûr, la popularité du jeu va attirer les joueurs avides de records et de glitches. Notamment les speedrunners, ces gamers dont le but est de finir le plus vite possible un jeu. Pour preuve, les parties expéditives de Breath of the Wild, le prédécesseur de Tears of the Kingdom, pullulent sur YouTube. Le record de vitesse sur cet épisode est très légèrement inférieur à 24 minutes. Son auteur est Player5. Et il date de janvier 2023. Tears of the Kingdom devrait donc, lui aussi, faire l’objet de tels records.

Le premier speedrun de Tears of the Kingdom est tombé : 94 minutes

Pour preuve, un premier speedrun a été enregistré, moins de 24 heures après la sortie officielle du jeu. Cette prouesse est signée MrGymnast6. Il a réussi à finir le jeu en 94 minutes et 33 secondes très exactement. Bien sûr, le jeu n’est pas fini à 100 %. Loin de là même. Vous pouvez retrouver ci-dessous deux vidéos postés par l’auteur de ce speedrun. Attention, ces vidéos contiennent quand même quelques spoilers, nous préférons vous prévenir. La première est simplement le speedrun dans son ensemble, sans coupure ni commentaire.

La seconde est une vidéo beaucoup plus courte de 7 minutes et 35 secondes. Elle est commentée par le joueur, avec les principales astuces qu’il a utilisées. Il y explique quels sont les armes et les matériaux qu’il a utilisés. Il détaille sa stratégie de fusion entre les armes et de combat contre les différents bosses, usant à outrance des flèches explosives, givrantes et électriques. Et il confirme que la majorité des défauts de programmation de Breath of the Wild a été corrigée. Ce record sera très rapidement battu, parce que le speedrun n’était pas le plus optimisé. Si cela vous tente…