Zelda Tears of The Kingdom : les ventes explosent en France, la pénurie est proche

The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom est d'ores et déjà un carton commercial. Le dernier jeu de Nintendo se vend comme des petits pains en France, avec déjà plus de 500 000 exemplaires vendus. Face à un tel succès, les principaux revendeurs craignent déjà une pénurie.

Comme de nombreux joueurs, vous avez peut-être cédé à l'appel de la princesse Zelda ce vendredi 12 mai 2023 en vous jetant sur The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom. Le nouveau titre de la saga culte de Nintendo était attendu de pied ferme par les joueurs du monde entier.

Et force est de constater qu'ils lui ont réservé un accueil chaleureux. En France, la nouvelle exclusivité Switch vient de dépasser les 500 000 ventes en quelques jours seulement. Et encore, il convient de préciser que ces chiffres comprennent uniquement les ventes physiques du jeu, réalisées soit en magasin ou sur des sites de e-commerce.

Concernant les ventes en format numérique, Nintendo a toujours préféré garder le silence et n'a jamais révélé leurs performances. Si l'on se joue aux jeu des comparaisons, FIFA 23 s'était imposé dans l'Hexagone en fin d'année 2022 avec 420 000 exemplaires écoulés lors de sa première semaine d'exploitation. Au niveau mondial toutefois, les chiffres ont atteint des niveaux stratosphériques, avec plus de 10 millions de copies vendues.

A lire également : Nintendo a déjà des idées pour la suite de Zelda Tears of the Kingdom

Zelda cartonne en France, la Fnac s'attend à une pénurie

Néanmoins, Zelda n'a pas à rougir face au mastodonte du ballon rond. Pour cause, les queues interminables devant les revendeurs français visibles sur Twitter ont bien prouvé l'engouement du public pour le titre de BigN. Comme le rappellent nos confrères du Figaro, plusieurs magasins Fnac ou Micromania ont décidé d'ouvrir leurs portes à jeudi minuit pour l'occasion. Et de mémoire de joueur, on n'avait pas vu ça depuis des années.

“Sur la seule journée de vendredi, nous avons vendu 100 000 exemplaires de Zelda, dont 80 000 précommandes. C'est un niveau historique pour la Fnac. Samedi soir, nous étions à 117 000 ventes et nous avons franchi les 120 000 dimanche via notre site web”, explique Charlotte Massicault, directrice multimédia et jeu vidéo de l'enseigne culturelle, dans les colonnes du journal.

Toutefois, si vous n'êtes pas encore passé à la caisse, sachez qu'il y a de fortes chances pour que le jeu se retrouve en rupture de stock dans les semaines à venir. C'est en tout cas ce que prédit la responsable de la Fnac, qui s'attend à une pénurie d'ici la fin mai 2023. “Nintendo fait son maximum, mais il faut s'attendre à des difficultés”, assure-t-elle. Si l'on attend toujours les chiffres de ventes aux Etats-Unis et au Japon, le dernier Zelda a enregistré un démarrage record chez nos voisins britanniques, avec 200 000 jeux vendus durant le week-end.