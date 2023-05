Zelda Tears of The Kingdom : en manque de rubis ? Ce bug va vous faciliter la vie

The Legend of Zelda Tears of The Kingdom est sorti depuis quelques jours, et forcément le titre de Nintendo abrite encore quelques bugs. Certains permettent d'ailleurs de faciliter nettement sa progression ou du moins l'obtention de ressources. Explications.

Comme nous, vous faites peut-être partie des 10 millions de joueurs à travers le monde à s'être lancés dans The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom. Le dernier jeu de Nintendo explose tous les records et s'impose déjà comme une star de Twitch et des réseaux sociaux.

Et oui, grâce à ses mécaniques innovantes comme l'Amalgame (ce pouvoir qui permet de fusionner des objets pour en créer d'autres) et l'Emprise (utile pour coller des objets), on ne compte plus les créations farfelues des joueurs partagés sur le web, à l'image de ces ponts gigantesques ou ces géants de bois aux attributs masculins… Imposants.

Bien entendu, le titre abrite quelques bugs et glitchs qui facilitent nettement la progression. Nous avons évoqué dans nos colonnes dernièrement ce bug permettant de dupliquer des objet à l'infini. Et bien, figurez-vous qu'une nouvelle méthode, encore plus simple que la précédente, vient d'être découverte.

Ce bug permet de dupliquer vos objets sans forcer

Son exploitation est un jeu d'enfant et ne nécessite pas d'être à un endroit précis sur la carte. Pour que ce glitch fonctionne, il suffit de suivre la procédure suivante :

Prenez un bouclier en main et brandissez-le devant en appuyant sur ZL

Appuyez ensuite sur X pour sauter

Une fois en l'air, pressez A pour surfer sur le bouclier

Dans ce même laps de temps, mettez le jeu en pause en appuyant sur la touche +

Cherchez maintenant dans votre inventaire l'objet que vous souhaitez dupliquer (cela fonctionnement uniquement avec les matériaux, les aliments et les artefacts sonaux)

que vous souhaitez dupliquer (cela fonctionnement uniquement avec les matériaux, les aliments et les artefacts sonaux) Tenez l'objet de votre choix en main (jusqu'à 5 exemplaires)

Pressez simultanément Y et B pour quitter le mode Pause

pour quitter le mode Pause Ramassez vos items tombés au sol

Maintenant, rendez-vous dans votre inventaire pour constater que les objets équipés précédemment n'ont pas été consommés. En d'autres termes, vous récupérez gratuitement 5 exemplaires supplémentaires.

Bien évidemment, cette technique s'avère extrêmement pratique pour faire le plein de pierres précieuses, qui se revendent à prix d'or chez les marchands (il en va de même pour les matériaux de monstres les plus rares). Pratique pour remplir sa bourse à rubis rapidement et sans forcer. Attention toutefois, rappelons qu'il s'agit d'un bug qui sera forcément corrigé par Nintendo dans une mise à jour ultérieure.