Zelda Tears of the Kingdom : ce bug permet de créer des objets à l’infini

On n’a pas fini de découvrir de nouvelles méthodes farfelues pour arriver à ses fins dans Zelda : Tears of the Kingdom, comme le démontre un récent tweet. Dans ce dernier, le joueur Benjaninja explique comment il est possible de dupliquer à l’infini des objets de son inventaire. Un bug dont il va falloir profiter rapidement avant que Nintendo ne le corrige dans un prochain patch.

Avec déjà 10 millions de ventes en seulement quelques jours, The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom est l’opus qui a réalisé le meilleur démarrage de l’histoire de la licence. Combinez ce chiffre déjà complètement fou à un gameplay incroyablement permissif et faisant appel à la créativité des joueurs, et vous obtenez une bonne dizaine de découvertes loufoques chaque jour. En effet, si certains préfèrent résoudre le moindre problème avec un pont géant, d’autres redoublent d’ingéniosité pour construire des machines toujours plus impressionnantes.

Or, pour construire tous ces engins, il faut des ressources, qu’il peut parfois être fastidieux à récolter. Qu’à cela ne tienne, le joueur Benjaninja a trouvé la solution. Sur Twitter, celui-ci a partagé une vidéo dans lequel on le voit exploiter un glitch jusqu’ici inconnu, qui permet tout bonnement de dupliquer à l’infini n’importe quel objet de son inventaire. Le tout, en utilisant ses flèches. On vous explique.

Voici comment dupliquer vos objets à l’infini de Zelda Tears of the Kingdom

Voici donc les étapes décrites par Benjaninja :

Fusionnez l’objet de votre choix à vos flèches à l’aide du pouvoir Fusion Mettez le jeu en pause Laissez tomber l’arc et équipez-en un autre Appuyez deux fois très vite sur le bouton pause Laissez tomber une nouvelle fois l’arc équipé Sortez du menu pause Ramassez les deux arcs au sol

Or, puisque quasiment tous les objets du monde de Tears of the Kingdom peuvent être fusionnés avec les flèches, cela signifie que vous pouvez dupliquer n’importe quel objet à l’infini. Une bonne astuce, par exemple, serait de dupliquer des diamants pour gagner très facilement beaucoup d’argent. Mais cela fonctionne aussi pour les armes, si vous ne souhaitez pas que l’une d’entre elles se brise trop vite.

Bien entendu, il faut s’attendre à ce que Nintendo corrige ce patch très rapidement, maintenant qu’il a été révélé au grand jour. Si vous souhaitez en profiter, mieux vaut donc ne pas tarder.