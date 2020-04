YouTube veut concurrencer TikTok en copiant sa meilleure fonctionnalité

YouTube développe une nouvelle fonctionnalité baptisée « Shorts » pour rivaliser avec TikTok. Comme son nom l’indique, elle permettra aux utilisateurs de publier de courtes vidéos depuis l’application Android et iOS avec la possibilité d’ajouter de la musique libre de droits.

Ce concept qui fait la particularité de TikTok a séduit près d’un milliard d’utilisateurs dans le monde. Google a décidé d’appliquer la même recette non pas en lançant une nouvelle application, mais en l’intégrant directement dans la version mobile de YouTube. Susan Wojcicki, la directrice générale de YouTube l’a laissé entendre dans une interview accordée au site NBC News.

« Vraiment, des vidéos très courtes de 15 secondes… c’est un concept très intéressant auquel nous devons réfléchir », a déclaré Wojcicki, rappelant que YouTube a déjà introduit les Stories et a constaté un réel engagement des utilisateurs. « Nous allons donc continuer à innover en explorant tous les formats, y compris les vidéos très courtes » a-t-elle ajouté.

Le site TheInformation a apporté plus de précision dans la foulée et confirme que YouTube développe déjà une fonctionnalité baptisée « Shorts » pour rivaliser avec TikTok. La fonction permettra d’ajouter de courtes vidéos depuis l’application Android et iOS. Les utilisateurs pourront également profiter du catalogue de musique sous licence du service vidéo pour ajouter des bandes sonores à leurs créations.

TikTok : la nouvelle cible de YouTube, Facebook et Instagram

Plusieurs géants de la Silicon Valley suivent de près l’évolution de TikTok qui est devenu en peu de temps un véritable phénomène. Avec plus de’1,5 milliard de téléchargements sur le Play Store et l’App Store, l’application chinoise est très populaire chez les adolescents. Facebook a été le premier à copier Tiktok en lançant Lasso, une application distincte du réseau social. Disponible uniquement aux États-Unis et en Amérique latine, elle connait visiblement peu de succès.

L’entreprise essaie désormais de transposer le concept sur Instagram et teste depuis peu une fonctionnalité baptisée Reels au Brésil. Comme YouTube, Instagram veut s’appuyer sur sa forte base d’utilisateurs existants plutôt que de lancer une application distincte. Reste à savoir s’ils réussiront à freiner TikTok dans son élan à l’image de Snapachat dont les fonctionnalités ont été copiés par toute la concurrence.

Source : The Information