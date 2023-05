Google Drive : une nouvelle section « spam » arrive comme sur Gmail

Bonne nouvelle, Google Drive vient de se doter d’un dossier « spam », qui devrait, comme son nom l’indique, limiter le nombre d’emails que vous recevez dès qu’une personne partage un fichier avec vous.

Le partage de fichiers sur Drive a été essentiellement transformé en courrier électronique, ce qui signifie que toute personne possédant votre adresse électronique peut “partager” un fichier avec vous, et qu'une tonne de spammeurs possèdent déjà votre adresse électronique. Auparavant, Drive partait du principe que tous les fichiers partagés étaient légitimes et souhaités, le seul “contrôle” étant la “sécurité par obscurité” et l'espoir que personne d'autre ne connaisse votre adresse électronique.

Déjà en 2021, Google avait tenté de bloquer le partage des fichiers considérés comme du spam, mais l’arrivée d’une section dédiée devrait aider à résoudre le problème. En juillet 2021, l'entreprise avait aussi lancé un nouvel outil contre les spammeurs, permettant notamment d'empêcher un utilisateur de partager du contenu avec vous à l'avenir ou de supprimer l'ensemble des fichiers partagés par un autre usager.

Comment va fonctionner le dossier « spam » sur Google Drive ?

Le dossier spam et les filtres anti-spam algorithmiques fonctionneront de manière similaire à ceux de Gmail, en redirigeant vers le dossier spam les fichiers que Drive soupçonne fortement d'être indésirables. Les utilisateurs pourront également déplacer manuellement les fichiers Drive, Docs, Sheets, Slides, Sites et Forms dans et hors du dossier spam. Notez également qu’après qu'un fichier ait résidé dans le dossier spam pendant plus de 30 jours, il sera définitivement supprimé de Drive.

À partir du 24 mai et au cours des prochaines semaines, tous les utilisateurs de Google Drive verront bientôt un dossier “Spam” ajouté à leur compte Google Drive, directement au-dessus du dossier Corbeille. Vous avez déjà la possibilité de marquer un élément suspect comme spam et de bloquer l'expéditeur, mais cette nouvelle fonctionnalité de spam permettra à Google Drive de détecter et de mettre automatiquement en quarantaine les fichiers suspects.

Non seulement le fichier sera isolé, mais vous serez automatiquement désabonné, ce qui est une bonne chose, car beaucoup de ces fichiers malveillants ont de multiples destinataires et chaque fois que quelqu'un interagit avec le fichier, vous recevez une notification. Cette nouvelle fonctionnalité promet donc de révolutionner le quotidien de nombreuses personnes.