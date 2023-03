YouTube va faire disparaître certaines publicités trop intrusives de ses vidéos

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de YouTube, la plateforme devrait faire disparaître certains formats de publicités sur ses vidéos, dont certains étaient jugés très intrusifs par les internautes.

Google a annoncé cette semaine qu'il prévoyait de supprimer les publicités « superposées » sur YouTube. Pour ceux qui ne voient pas ce que c’est, les annonces « superposées » prennent un format semi-transparent que vous pouvez voir au bas de certaines vidéos. Google explique qu'il va les supprimer pour « améliorer l'expérience du spectateur et déplacer l'engagement vers des formats d'annonces plus performants ».

À partir du 6 avril, ce type de publicité ne sera plus présenté aux utilisateurs. Il ne sera plus non plus disponible en tant qu'option dans YouTube Studio. L'entreprise dit s'attendre à « un impact limité pour la plupart des créateurs, car l'engagement se déplace vers d'autres formats publicitaires ».

YouTube ne va pas réduire le nombre de publicités

Comme on aurait pu s’y attendre, YouTube ne semble pas dire qu’il y aura moins de publicités à l’avenir sur sa plateforme, mais simplement qu’il modifiera le type de format proposé. Au lieu des « annonces superposées », l'entreprise s'orientera vers d'autres formats publicitaires plus conviviaux pour l'utilisateur, bien qu'aucune précision n'ait été donnée quant à leur contenu. Il est possible que YouTube suive simplement la même formule que sur mobile, en utilisant à la place des publicités avant, au milieu et à la fin des vidéos, qui peuvent toutes être ignorées.

De l'aveu même de Google, « les annonces superposées sont un format publicitaire ancien qui n'est diffusé que sur les ordinateurs de bureau et qui perturbe les téléspectateurs ». En effet, ce type de publicité se superposait parfois au contenu, interférant ainsi avec celui-ci ou en bloquant certaines parties.

Comme expliqué plus haut, cette nouvelle modification des publicités YouTube n'affectera pas les utilisateurs de smartphones, puisque ce format n’apparaissait que sur le site web pour bureau. Il est rare qu'un service majeur comme YouTube confirme qu'une partie de sa publicité perturbe l'expérience de l'utilisateur, et finisse par écouter la communauté pour modifier son approche. En attendant de pouvoir constater les changements apportés par nous-mêmes, rappelons que YouTube songe également à vous faire payer pour regarder des vidéos en meilleure qualité.