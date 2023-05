YouTube s’apprête à chambouler le design emblématique de son site

Après avoir fait l'objet d'une refonte majeure l'année dernière, YouTube pourrait se préparer à un nouveau remaniement visuel, qui devrait largement modifier l’apparence actuelle des vidéos sur le site Internet.

Plusieurs utilisateurs ont signalé sur les réseaux sociaux avoir aperçu un tout nouveau design sur YouTube. Les changements semblent être centrés sur la page vidéo, qui est restée largement inchangée au cours des dernières années. Bien que peu de personnes aient vu les changements jusqu'à présent, il est déjà clair que le nouveau design modifiera considérablement l'expérience de l'utilisateur.

Comme le montre @XenoPanther dans plusieurs captures d’écran, l’un des changements les plus notables est le déplacement du titre et de la description de la vidéo. Au lieu d'apparaître sous la fenêtre de la vidéo, ces informations sont désormais visibles à droite de la vidéo, et sont surtout beaucoup plus étroites.

YouTube a droit à un nouveau design sur PC

En plus de faire bouger le titre et la description des vidéos, les boutons « j’aime » et « partager » changent aussi de place, et se retrouvent eux aussi sur la droite de l’écran. Les commentaires se trouvent désormais juste en dessous. 5 d’entre eux s’affichent directement à côté de la vidéo.

Il est intéressant de noter que les vidéos “À suivre” et les autres recommandations n'apparaissent plus dans une colonne à droite de l'écran. Sur la nouvelle version de YouTube, les vidéos apparaissent plutôt en bas de l'écran dans une disposition en grille qui ressemble à la page d'accueil de la plateforme. En outre, une section “Dernières vidéos YouTube” apparaît plus bas, après avoir fait défiler la page.

Ce qui est sûr, c’est que cette interface donne un coup de fraicheur au look emblématique de YouTube que nous connaissions depuis plusieurs années maintenant. Certains utilisateurs trouveront peut-être la nouvelle interface trop encombrée, tandis que d'autres apprécieront la mise en évidence des vidéos apparentées.

Pour l’instant, seul un très petit nombre d’utilisateurs semble avoir accès à cette nouvelle interface, ce qui indique qu’il ne s’agit pour l’instant que d’un test pour Google. L’entreprise attend probablement les retours des utilisateurs avant de la déployer plus largement, ou bien d’abandonner l’idée. Et vous, que pensez-vous de la nouvelle interface ? N’hésitez pas à nous le dire dans les commentaires.