Shorts, le Tik Tok de Youtube, sera disponible bientôt

Youtube va attaquer Tik Tok de front avec Shorts, un nouveau format de vidéo. Testée avec succès en Inde, cette fonctionnalité sera disponible aux Etats-Unis dans les semaines qui viennent. Youtube annonce dans le même temps quelques améliorations sur sa plateforme mobile.

Tik Tok a donné un sacré coup de pied dans la fourmilière et a surpris le monde entier par son succès. Il est donc logique de voir la concurrence tenter de l’imiter. On peut évoquer Instagram avec ses Reels, mais bientôt, un autre concurrent va entrer en lice : Youtube. La plateforme a présenté il y a quelques mois son format Shorts. Il s’agit de vidéos de 15 secondes maximum, filmées à la verticale et pensées pour être partagées le plus possible. Pour l’instant, Shorts n’est disponible qu’en Inde pour un test grandeur nature. Il s’est montré concluant pour Youtube, puisque le chiffre de 3,5 milliards de vues par jour est évoqué. Ainsi, Shorts aura le droit à une diffusion à l’international.

Youtube annonce ainsi que Shorts sera déployé en beta dans les prochaines semaines aux Etats-Unis. Pas de nouvelles pour l’Europe pour le moment, mais le vieux continent devrait suivre un moment ou un autre. Un nouveau concurrent dans le domaine des vidéos virales, donc, qui essayera de ravir sa place à Tik Tok. Beta oblige, l’application pourrait subir de profonds changements avant sa sortie « officielle », mais le format ne devrait lui pas changer. Nous attendons maintenant de voir si cette tentative de YouTube de contrer Tik Tok se soldera par un échec ou non.

Youtube améliore son application mobile

Dans le même temps, Youtube a annoncé une amélioration de son application mobile sur plusieurs points. Par exemple, le chapitrage sera désormais automatique et une nouvelle interface apparaîtra sous les vidéos pour arriver à l’endroit qui vous intéresse. De même, il sera possible de personnaliser encore plus vos mix musicaux via Youtube Music.

L’interface sous les vidéos a également été revue, avec notamment une intégration naturelle des fiches produit qui mèneront directement à la page d’achat. Des améliorations discrètes qui devraient arriver dans les prochaines semaines sur la plateforme.

Source : Youtube