Youtube imite Twitch et lance ses propres Clips

Youtube teste une nouvelle fonctionnalité sur sa plate-forme de streaming. Elle n’est pas vraiment inédite, puisqu’il s’agit de la copie conforme des Clips de Twitch. Elle est actuellement en phase de test et pourrait débarquer d’ici peu sur la plateforme. De quoi attirer de nouveaux utilisateurs ?

Au petit jeu du streaming en direct, Twitch reste le roi depuis des années. Souvent imitée, jamais égalé, la plateforme d’Amazon surpasse la concurrence. Youtube cherche à s’imposer et n’hésite pas pour cela à copier ce qui marche chez elle. En effet, le service de Google est en train de tester une nouvelle fonctionnalité : les clips. Il ne faut pas chercher bien loin pour comprendre d’où vient cette idée, puisqu’il s’agit d’une des features phares de Twitch.

Pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement de la plateforme de streaming, Clips est une fonctionnalité très intéressante présente sur Twitch depuis très longtemps. Les utilisateurs y diffusent en direct leur partie de jeu vidéo ou autre. Une session peut durer plusieurs heures et donc comporter de nombreux temps morts. Avec Clips, les utilisateurs peuvent isoler un passage en particulier pour en faire une vidéo propre. De quoi permettre de partager un ou des moments intéressant d’un live. Une sorte de best-of du direct, en somme.

Du pareil au même

C'est une fonctionnalité qui n’était pas encore présente sur Youtube et qui devrait arriver prochainement. Actuellement, elle est en phase de test et disponible que chez des utilisateurs sélectionnés. Il est possible pour eux de se servir de cette feature sur desktop, mais également sur Android. Ainsi, Youtube espère que des petits bouts de stream seront diffusés sur les réseaux sociaux et attireront des gens sur sa plateforme. Lorsqu’un streamer nous fait rire dans un extrait, nous avons logiquement envie d’en voir plus.

Youtube se débat pour rester dans la course face à un Twitch qui écrase tout avec plus de 15 millions d’utilisateurs quotidiens. Certains géants se sont déjà cassé les dents à vouloir l’attaquer de front. Ce fut le cas de Microsoft avec Mixer. La firme de Redmond avait pourtant tout tenté, proposant même un contrat en or au streamer Ninja, mais a été obligé de fermer le service en juillet 2020 faute de succès. Youtube tente de copier ce qui marche pour ne pas se faire submerger.