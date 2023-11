YouTube teste le jeu en streaming sur le Web et les mobiles, Google veut revenir dans le game

YouTube est en train de tester une section de streaming de jeux sur le site Web et sur les applis mobiles.

Le bruit court selon lequel Google est en train de tester les Playables, une fonctionnalité de gaming accessible directement depuis YouTube sur le Web ou sur smartphones. Peu de détails ont encore émergé, et disons-le, la bibliothèque de jeux proposée à l’heure actuelle est famélique, avec 37 titres, qui n’intéresseront probablement pas les gamers purs et durs, tant la sélection cible les casual gamers qui veulent s’adonner à une courte séance de jeu… avant de revenir aux vidéos YouTube.

A priori, la firme de Mountain View ne compte pas concurrencer le Game Pass et autre GeForce Now de Nvidia. C’est sur les terres de Netflix Gaming que les Playables de YouTube vont tenter de s’imposer. Rien n’indique que ces jeux arriveront véritablement sur nos smartphones et dans les navigateurs, puisque selon Sam Mobile, Google s’est donné jusqu’au 28 mars 2024 pour jauger l’attractivité de ce concept. Si la compagnie considère que cette formule est rentable, pas moins de 120 millions d’utilisateurs quotidiens pourront jouer à Angry Birds Showdown ou à des jeux d’arcade tels que Stack Bounce.

YouTube va intégrer une page dédiée au jeu vidéo appelée Playables

Si vous souhaitez déjà essayer les Playables, sachez que vous devez être un abonné payant à YouTube. La ludothèque ne sera en effet accessible que dans le cadre de YouTube Premium. La solution de Google aura un avantage sur ce que propose Netflix : il ne sera pas nécessaire de télécharger une application, ce qui en fait une offre en véritable streaming.

Le jeu en streaming semble être le nouvel eldorado des géants de la technologie. Il est vrai que les abonnements aux services de cloud gaming ont de nombreux avantages. Certains d’entre eux proposent ainsi de jouer à des jeux AAA récents dans le Cloud avec une qualité d’image maximale et une latence réduite, GeForce Now, par exemple, tandis que d’autres tels que le Xbox Game Pass, propose d’accéder à un catalogue de jeu immense pour un prix somme toute abordable.