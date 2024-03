YouTube abandonne déjà les jeux en streaming sur sa plateforme moins d’un an après ses débuts

L’essai de YouTube dans le jeu vidéo n’aura pas duré bien longtemps. À peine quelques mois après le lancement de Playables, la plateforme laisse tomber cette fonctionnalité visiblement peu populaire. Pour toujours ? Peut-être pas, même si son retour semble peu probable.

On ne vous en voudra pas de n’avoir jamais entendu parler de Playables. En plus d’être réservée aux abonnés Premium, cette fonctionnalité de YouTube apparue en fin d’année dernière n’aura pas fait grand bruit. Il faut dire que la proposition était quelque peu étonnante. Comme son nom l’indique, Playables proposait de jouer à une sélection de jeux en streaming directement sur YouTube, aussi bien sur smartphone que sur navigateur. Une plateforme sur laquelle on se rend pour regarder des vidéos, donc.

Ce n’est pas pour rien si ce paragraphe est conjugué au passé. En effet, Playables arrive déjà en fin de vie. Google a en effet annoncé le retrait de la fonctionnalité prévu pour le 28 mars prochain. À compter de cette date, vous ne pourrez plus jouer à des jeux en ligne sur YouTube, si tant que vous l’avez déjà fait. S’agit-il d’une énième fonctionnalité lancée par Google abandonnée après quelques mois seulement ? Probablement, mais peut-être pas.

YouTube abandonne le jeu vidéo, pour le moment

En effet, il faut noter que la mise à pied de YouTube Playables ce 28 mars était prévue de longue date par Google. La fonctionnalité a toujours été présentée comme une expérimentation, du moins dans un premier temps, vouée à être limitée dans le temps. Ce n’est donc pas une surprise de la voir disparaître. La question étant désormais de savoir si elle reviendra un jour.

On se permettra d’émettre quelques doutes à ce sujet. Si YouTube est sans aucun doute une plateforme vouée à faire passer le temps, difficile d’imaginer s’y rendre pour jouer aux jeux vidéo. Google a vraisemblablement observé ce qu’il se passait du côté de Netflix et a tenté d’imiter cette stratégie à sa sauce. Mais comme l’histoire nous l’a appris, ça n’a jamais été une grande histoire d’amour entre Google et le jeu vidéo.