YouTube veut afficher les vues des vidéos en temps réel, mais pour quoi faire ?

Un nombre limité d'utilisateurs voient depuis peu le nombre de vues et de likes d'une vidéo YouTube augmenter en temps réel. On se demande à quoi pourrait servir une telle fonctionnalité.



Quand vous cherchez une vidéo sur YouTube, à quoi vous fiez-vous pour savoir si ça vaut le coup de la regarder ? À la vignette ? Au titre ? Ou plutôt au nombre de vues qu'elle affiche ? À tort ou à raison, nous avons spontanément tendance à penser que plus une vidéo a de vues, plus elle propose un contenu de qualité. Même chose avec les “likes”, ou les pouces vers le haut. C'est d'autant plus vrai quand on veut trouver un tutoriel par exemple. Bientôt, ces deux indicateurs pourraient connaître un changement important.

On sait que la plateforme a l'habitude de procéder à des expérimentations. Sans annonce ou avertissement, un petit nombre d'utilisateurs va soudain constater une nouveauté ou une différence d'interface. C'est exactement ce qu'il s'est passé ici. YouTube a déployé chez quelques personnes un compteur de vues et de likes mis à jour en temps réel. Le résultat est exactement comme vous l'imaginez : les chiffres s'incrémentent régulièrement comme si quelqu'un appuyait sur le bouton d'un compteur manuel.

Les compteurs de vues et de likes sur une vidéo YouTube vont se mettre à jour en temps réel

Si nos confrères d'Android Police viennent tout juste de constater ce nouveau comportement, il a été repéré sur le réseau social communautaire Reddit le 26 octobre dernier. Plutôt que de parler de la nouveauté, l'internaute concerné ne souhaite qu'une seule chose, la désactiver. Il est en effet distrait par les mouvements des compteurs pendant le visionnage. Un autre lui répond avec une solution qu'il a cherché et trouvé dès que la fonction est apparue chez lui, tant il trouvait ça agaçant.

Visiblement, les chiffres évoluent que la vidéo soit en pause ou non, et l'animation se lance même quand on passe sur une autre application avant de relancer YouTube. Ce ne sont certes que les témoignages de quelques personnes, mais on s'interroge sur l'utilité d'une telle fonction. Si vous regardez la vidéo en plein écran, vous ne verrez rien de toute manière. Et si vous la regardez en fenêtré, cela sera au mieux une nuisance visuelle. Au moins quand YouTube teste le jeu en streaming dans un navigateur ou le mode Picture in Picture gratuit pour tous, on voit de suite l'intérêt.