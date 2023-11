YouTube : ce développeur propose un moyen très astucieux de rendre les pubs moins pénibles

Un développeur propose une extension pour Chrome qui détourne de façon intelligente les restrictions imposées par YouTube en matière de pubs.

On ne présente plus YouTube, la plateforme de partage et de diffusion de vidéos de Google aux 2 milliards d’utilisateurs actifs chaque mois. Il ne se passe plus une semaine sans que la firme de Mountain View n’annonce l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité sur le service disponible sur le Web et sur mobiles. Cette profusion s’accompagne d’une campagne commerciale toujours plus agressive visant à pousser les internautes à souscrire à l’offre YouTube Premium. La compagnie opère en parallèle une descente sur les bloqueurs de pubs, interdits en France depuis octobre 2023.

Plutôt que de couper totalement les plages publicitaires, l’extension Ad Speedup pour Chrome et Edge propose d’en réduire la durée réelle en accélérant leur lecture. Sur le papier, le principe est simple comme bonjour. Si Google repère désormais les bloqueurs de pubs, pourquoi ne pas accélérer la vitesse de lecture des annonces jusqu’à ce qu’elles soient sait extrêmement courtes ? Une fois installé, Ad Speedup détecte les coupures publicitaires et multiplie leur vitesse de lecture par 16. C’est très astucieux, et ça fait gagner énormément de temps. Un écran d’annonce qui devrait, par exemple, durer une longue minute ne prendra plus que 4 secondes de votre temps environ.

Cette extension fera défiler les pubs sur YouTube en accéléré pour vous faire gagner du temps

En plus de vous faire gagner du temps sur YouTube, Ad Speedup ne vous imposera pas la bande sonore des publicités, et les mettra en sourdine juste le temps de la coupure. Tout cela se faisant automatiquement, il n’y a pas besoin de cliquer où que ce soit pour que l’extension fonctionne automatiquement.

Devriez-vous vraiment installer cette extension ? Bien que le développeur indique qu’il ne collectera et n’utilisera pas vos données, il n’est pas totalement impossible qu’il soit malveillant. À l’heure actuelle, il n’est plus rare que les cybercriminels proposent leurs malwares sous forme d’extensions très utiles sur le Chrome Web Store, malgré les mesures de sécurité mises en place par Google. L’installation de l’extension Ad Speedup se fait à vos risques et périls.