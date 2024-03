YouTube teste une nouvelle méthode pour regarder directement les parties les intéressantes d’une vidéo

YouTube teste actuellement une nouvelle méthode pour regarder directement les passages les plus intéressants d'une vidéo. Cette fonctionnalité, alimentée par l'IA, repose également sur les données des utilisateurs. Explications.

YouTube teste régulièrement de nouvelles fonctionnalités pour rester à la page et inciter les utilisateurs à rester sur la plateforme vidéo. En mars 2024 par exemple, l'application TV de YouTube a fait peau neuve en accueillant une toute nouvelle interface. La taille du player vidéo a été réduite par exemple, tandis que les utilisateurs peuvent accéder facilement à certaines fonctions, comme les commentaires, la description ou l'achat de produits sur une fenêtre latérale.

On sait également que le mode Picture in Picture, pour l'heure réservé aux membres Premium, pourrait bientôt être proposé à l'ensemble des utilisateurs. En effet, certains utilisateurs gratuits ont constaté qu'ils pouvaient bénéficier de la fonctionnalité sur les vidéos de certains Youtubeurs populaires comme Linus Tech Tips ou encore ShortCircuit.

Or, d'après nos confrères du site Android Headlines, la plateforme vidéo teste actuellement une nouvelle fonctionnalité à destination des membres Premium. Pour résumer, cette outil permet aux utilisateurs d'avancer directement le visionnage vers les parties les plus appréciées et les plus regardées d'une vidéo.

L'avance rapide sur YouTube se perfectionne

Pour ce faire, la fonctionnalité repose sur l'IA, qui se charge notamment d'analyser de nombreuses données relatives aux comportements des utilisateurs pour déterminer les passages les plus populaires d'une vidéo. L'intelligence artificielle exploite également vos préférences personnelles pour sélectionner les moments les plus susceptibles de vous intéresser.

Concrètement, comment cela se présente-t-il ? Aujourd'hui, pour effectuer une avance rapide sur une vidéo YouTube sur Android et iOS, il suffit de “double tap” sur l'écran pour avancer de 10 secondes. Il faut reproduire la manoeuvre si vous souhaitez aller plus loin, ce qui n'est pas forcément pratique ou agréable. Avec cette fonctionnalité, lorsque vous appuierez deux fois pour faire une avance rapide, YouTube vous suggérera de vous rendre directement à certaines parties de la vidéo qui ont été appréciées par les spectateurs.

Pour l'heure, la plateforme teste cette méthode auprès d'un panel réduit d'utilisateurs abonnés à la formule Premium. Si vous en faites partie, vous pouvez vous rendre dans les Paramètres de votre compte YouTube, puis dans la section Essayer les fonctionnalités expérimentales. Vous aurez peut-être la chance de pouvoir activer cette fonctionnalité temporaire.