YouTube : l’interface de l’application TV profite d’un nouveau design

YouTube vient de confirmer l'arrivée imminente d'un nouveau design pour son application TV. Avec cette interface flambant neuve, l'idée est d'améliorer la lecture de certains éléments, comme les commentaires ou la description, sans nuire à la vidéo. Explications.

Après une mise à jour majeure de YouTube survenue en octobre 2023 avec pas moins de 32 fonctionnalités inédites, la plateforme vidéo de Google continue de modifier sa formule pour correspondre aux attentes des utilisateurs.

Dans un article de blog publié ce 13 mars 2024, les équipes de développement ont annoncé l'arrivée imminente d'une nouvelle interface pour l'application TV de YouTube. Mine de rien, avec la démocratisation des TV connectées, de plus en plus d'utilisateurs ont pris l'habitude de regarder YouTube confortablement installés sur leur canapé. Les chiffrent parlent d'eux-même comme le soulignent les deux cadres de YouTube Joe Hines et Aishwarya Agarwal : la durée de visionnage sur les TV dépasse désormais le milliard d'heures par jour.

Face à ce constat, l'idée était donc avec cette interface retravaillée “d'intégrer les fonctionnalités et l'interactivité familières de YouTube dans le salon tout en garantissant que la vidéo reste au centre de l'expérience”.

A lire également : Comment télécharger des vidéos YouTube pour les regarder hors-ligne

L'appli TV de YouTube revoit totalement son interface

Dans cette optique, les développeurs ont choisi de réduire la taille du lecteur vidéo sur l'app YouTube TV afin de pouvoir afficher sur une fenêtre latérale certaines fonctionnalités phares comme les commentaires, la description ou l'achat de produits. Pour rappel, jusqu'alors, ces différentes informations s'affichaient par-dessus le lecteur vidéo (masquant ainsi le côté droit de l'écran), ce qui nuisait fatalement à l'expérience de visionnage.

Par ailleurs, les utilisateurs pourront également consulter les scores d'une vidéo comme le nombre de likes et de vues. La date de publication sera également affichée. On pourra aussi ouvrir la barre de recherche en étant en mode Plein Ecran, ce qui est plutôt bienvenue. Précisons enfin que YouTube TV va profiter prochainement des mêmes améliorations, avec notamment la possibilité de lire les commentaires en même temps que la vidéo via un lecteur de taille réduite.

Pour rappel, YouTube TV s'est doté récemment d'une nouvelle définition d'image en 1080p pour améliorer la qualité du streaming. Le 1080P Enhanced est d'après Google la meilleure qualité disponible sur sa plateforme video avec abonnement.