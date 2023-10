Samsung prépare un service de streaming de jeux vidéo accessible gratuitement, mais à une condition

La rumeur court selon laquelle Samsung va faire une grosse annonce relative au gaming lors de la conférence des développeurs qui se tiendra à San Francisco le 5 octobre prochain.

La rumeur court sur Twitter selon laquelle Samsung se serait associé à des développeurs de jeux aux quatre coins du monde pour proposer un catalogue de titres jouables en streaming. Le service serait d’ores et déjà en phase de test en Amérique du Nord et pourrait être officialisé dans les prochains jours. La plateforme de cloud gaming serait réservée aux utilisateurs d'appareils Galaxy, un club pas si fermé, puisqu’il compte pas loin d’un milliard de membres dans le monde.

Comme tout bon service de streaming de jeux vidéo, ce « Galaxy Cloud Gaming » permettra aux possesseurs de smartphones Samsung de jouer en direct à des jeux vidéo à travers les serveurs de la compagnie. Le chaebol se lancerait dans cette aventure inédite afin de créer une nouvelle source de revenus et, au passage, stimuler des ventes de smartphones un peu faiblardes en ce moment. Avec ce nouveau service, il n’y aura nul besoin d’acheter de jeux, de souscrire un abonnement, ou même de posséder un smartphone dernier cri pour profiter de graphismes et de performances de premier plan.

Si le service s’annonce gratuit, il n’est pas exclu que Samsung fasse payer pour jouer aux plus grosses licences, et puisqu’on parle de titres, précisons qu'aucune information n’a encore filtré concernant les jeux qui seront inscrits au catalogue. Cela dit, étant donné l’énorme puissance financière de la compagnie, combinée à la perspective de toucher une énorme base d’utilisateurs, et de payer des « commissions bien inférieures à celles d'Apple et Google », les éditeurs de jeux vidéo ne devraient pas trop hésiter à se joindre à l’aventure.

D’après la source, en s’introduisant sur le marché du jeu vidéo en streaming, Samsung joue une grande part de son avenir. Ses dirigeants considèrent en effet qu’il sera « difficile de survivre en ne vendant que des appareils […] et que 15 ans après l’ouverture du marché des smartphones, le potentiel de croissance a atteint ses limites ».