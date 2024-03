YouTube n’affiche plus les recommandations de vidéos ? Il y a une raison, la voici

Vous êtes allé sur YouTube récemment et avez constaté que la plateforme ne vous faisait plus aucune recommandation de vidéos ? C'est normal, Google veut vous forcer la main. On vous explique.



Même si vous êtes d'une patience extrême, trouver une vidéo qui vous tente sur YouTube peut prendre très longtemps. Il y en a des milliards et ce nombre augmente en permanence. C'est en partie pour cela que la plateforme possède un algorithme qui vous en recommande certaines en fonction de plusieurs paramètres. Le plus évident étant ce que vous avez regardé auparavant. Bien pratique quand on n'a pas forcément l'envie de chercher, ou pour faire des découvertes.

Lire aussi – YouTube veut vous forcer à regarder les publicités en les rendant plus difficiles à passer

Mais si vous êtes allé sur la page d'accueil de YouTube récemment, vous avez dû constater que plus rien ne s'affiche. Rassurez-vous sur un point : ce n'est pas un bug, tout le monde est concerné. Le service semble avoir modifié le fonctionnement des recommandations. Vous êtes désormais obligé d'être connecté à votre compte Google pour en bénéficier. Sauf que c'est encore plus contraignant que ça.

YouTube n'affiche plus de recommandation de vidéos, sauf à ces conditions

Nous avons pu faire l'expérience et en effet, lorsque l'on se rend sur la page d'accueil de YouTube sans être connecté, nous sommes accueillis par une page vide et le message : “Faites des recherches pour commencer. Commencez à regarder des vidéos pour nous aider à vous proposer une sélection qui vous plaira“. Le problème, c'est que même après avoir effectuer plusieurs recherches et lancé plusieurs vidéos, aucune recommandation ne s'affiche. Peut-être que ce n'était pas assez pour l'algorithme, mais il n'est pourtant fait aucune mention de minimum.

Se connecter n'est pas la solution pour autant. Le résultat est le même si vous surfez en navigation privée, si vous avez désactivé l'historique des vidéos regardés ou s'il a été effacé récemment. Dans les deux derniers cas, c'est un comportement cohérent avec le changement effectué par YouTube à l'été 2023 pour vous pousser à activer cet historique. Dans les faits, il n'y a actuellement qu'une seule solution pour continuer à profiter des recommandations de YouTube : ne pas utiliser la navigation privée, laisser l'historique des vidéos regardées activé, ne pas le supprimer, et être connecté à son compte Google une fois sur YouTube. Ça fait beaucoup.