YouTube sévit contre les applications qui bloquent les publicités de ses vidéos

YouTube intensifie sa lutte contre les bloqueurs de publicité, en s'attaquant cette fois aux applications mobiles qui permettent aux utilisateurs de sauter les publicités.

Dans une mise à jour de sa politique annoncée lundi, le géant du streaming vidéo a déclaré qu'il commencerait à restreindre l'accès aux applications tierces qui contournent l'expérience publicitaire de YouTube. Les utilisateurs qui tentent de regarder des vidéos à l'aide d'applications bloquant les publicités pourraient bientôt se retrouver face à des messages d'erreur indiquant que “Le contenu suivant n'est pas disponible sur cette application”, ou rencontrer des problèmes de mise en mémoire tampon et de chargement excessifs.

YouTube a précisé que ses conditions d'utilisation interdisaient aux applications d'interférer avec les possibilités de monétisation offertes aux créateurs. « Nos conditions n'autorisent pas les applications tierces à désactiver les publicités, car cela empêche le créateur d'être récompensé pour son audience », peut-on lire dans la mise à jour du règlement. « Les publicités sur YouTube aident à soutenir les créateurs et permettent à des milliards de personnes à travers le monde d'utiliser le service de streaming ».

YouTube s’attaque aux applications pour smartphones qui contournent les publicités

La répression semble viser directement les utilitaires populaires de blocage des publicités tels qu'AdGuard, qui offrent une solution de contournement permettant de visionner des vidéos YouTube sans interruption publicitaire sur les appareils mobiles. Alors que les extensions de bloqueurs de publicité pour ordinateurs de bureau sont dans le collimateur de YouTube depuis des années, il s'agit là de l'une des plus importantes mesures prises par l'entreprise pour lutter contre l'écosystème de blocage des publicités sur les appareils mobiles.

En coupant l'accès à l'API pour les applications de blocage des publicités, YouTube fait jouer toute la puissance de sa domination sur le marché. La plateforme rappelle que les abonnements à YouTube Premium restent la seule voie autorisée pour une expérience sans publicité à l'avenir.

Pour les inconditionnels du blocage des publicités, ce changement de politique pourrait rendre la consultation de YouTube sur les smartphones et les tablettes de plus en plus frustrante, voire carrément impossible, par le biais de moyens tiers non autorisés. Si les extensions des bloqueurs de publicité pour ordinateurs de bureau peuvent encore fonctionner pour l'instant, même si on sait que leurs jours sont comptés, leurs homologues pour applications mobiles pourraient bientôt être systématiquement démantelés.