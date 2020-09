YouTube officialise enfin Shorts, le nouveau concurrent de TikTok créé par Google

YouTube présente Shorts, un nouveau service de partage vidéo de très courte durée. Comme pour Instagram Reels, le but de Shorts est de concurrencer TikTok. Cette annonce arrive quelques heures avant la fin de l’ultimatum prononcé par Donald Trump à l’encontre de l’application chinoise qui doit encore officialiser son partenariat avec Oracle.

Si vous avez un adolescent dans votre entourage, si vous avez des amis qui ont un adolescent ou si vous en êtes un vous même, il y a un mot-clé que vous n’avez certainement pas pu rater cet été : TikTok. Développée par l’entreprise chinoise ByteDance, TikTok est l’application de partage vidéo dont tout le monde parle. C’est d’autant plus vrai cette année. Pour deux raisons.

Lire aussi – Twitter : les sujets en tendance sont désormais contextualisés

D’abord, la distanciation sociale imposée par l’épidémie de coronavirus fait qu’il est plus difficile de rester en contact avec ses amis. De fait, les réseaux sociaux, les applications de messagerie et les logiciels de visioconférence sont davantage sollicités. Ensuite, TikTok est la cible d’accusation de la part du gouvernement américain qui estime que l’application présente un risque pour la sécurité des États-Unis.

Afin d’éviter d’y être bannie, ByteDance doit donc trouver un partenaire ou un repreneur pour ses activités nord-américaines. Il devrait logiquement s’agir d’Oracle et non Microsoft. Mais l’information n’a pas encore été confirmée, alors que l’ultimatum de Donald Trump arrive à échéance aujourd’hui. Pourquoi parlons de cette affaire en préambule de cet article ? Pour une raison : Google voudrait bien que TikTok finisse par être banni des États-Unis.

Shorts : la réponse de Google à TikTok

En effet, sa plate-forme de streaming, YouTube, a présenté aujourd’hui Shorts, une nouvelle fonction pour partager de courtes vidéos (15 secondes maximum) de façon très similaire à TikTok. Shorts, qui avait déjà fait l'objet d'une fuite en avril, ne fait pas (encore?) l’objet d’une application dédiée et se trouve dans l’application générale de YouTube. L’interface a été évidemment pensée pour être le plus en adéquation possible avec l’usage : intégration de musique, compte à rebours, montage, contrôle de la vitesse, etc.

Le lancement de Shorts est pour l’instant circonscrit à l’Inde et au système Android. La firme de Mountain View devrait cependant l’étendre rapidement au reste du monde dès qu’elle sera sûre que tout fonctionne correctement. Elle confirme que le lancement sur iOS et dans d’autres pays suivra rapidement. Google arrive donc sur le terrain de TikTok. Ce n’est pas la seule firme à s’intéresser à ce segment. Facebook également : le réseau social à lancer Reels par le biais d’Instagram. Et l’usage est pratiquement identique à Shorts et TikTok. La bataille est donc lancée.