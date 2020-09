Twitter : les sujets en tendance sont désormais contextualisés

Twitter a annoncé une nouvelle fonctionnalité sur son réseau. Les sujets en tendance seront maintenant contextualisés avec des courts textes ou des tweets expliquant clairement le sujet. Une manière de rendre ces tendances plus claires.

Sur Twitter, il n’est pas rare de se demander pourquoi tel ou tel sujet est en tendance. Parfois, certains sujets se retrouvent même en « top trend » juste parce que les utilisateurs posent la question ! C’est une chose qui n’arrivera plus dès aujourd’hui, promet Twitter, avec une nouvelle fonctionnalité.

En effet, le réseau social a décidé d’apporter plus de contexte à ces tendances, et ce par deux moyens différents. Le premier est de sélectionner un tweet expliquant clairement la « trend » et de l’épingler pour que chaque utilisateur qui va dans l’onglet le voit en premier. Ces tweets sont sélectionnés à la fois par un algorithme et par une équipe humaine. Le but est aussi d’éviter de faire apparaître des messages insultants ou n’ayant aucun rapport. Twitter donne un exemple concret : si le sujet #Kpop est en tendance, le tweet épinglé sera celui d’un groupe coréen lançant son nouvel album. Le même tweet qui a lancé la tendance.

Recontextualiser les sujets de discussion

Pour les sujets plus complexes, Twitter apporte une deuxième nouveauté : des petits textes courts expliquant la situation. Là encore, un exemple est donné. Si vous allez sur la tendance « Hero Firefighter » (les pompiers héros), un texte expliquera que des soldats du feu ont sauvé la vie d’un enfant dans telle ville. Une manière de contextualiser les choses dans des tendances parfois floues.

Ces deux nouveautés sont disponibles dès aujourd’hui sur toutes les plates-formes, que ce soit sur iOS, Android ou encore la version desktop. Une dizaine de pays sont concernés par cette fonctionnalité, dont la France.

A lire aussi – Chadwick Boseman (Black Panther) : le tweet annonçant la mort de l’acteur bat un record sur Twitter

Twitter essaye de clarifier son réseau devenu un peu fouillis ces derniers temps. Par exemple, il est maintenant possible de voir les citations liées à un tweet directement en dessous. Auparavant, les utilisateurs mentionnaient un bot pour les voir. Le réseau a d’ailleurs annoncé qu’il n’allait pas s’arrêter en si bon chemin et que d’autres changements pour clarifier l’expérience sont actuellement en développement.

Source : Twitter