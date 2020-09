TikTok rejette l’offre de rachat de Microsoft, Oracle est toujours en lice

TikTok vient de rejeter l’offre de rachat formulée par Microsoft. Le géant américain a fait les frais de nouvelles restrictions imposées par le gouvernement chinois concernant l’exportation d’algorithmes. De son côté, Oracle est toujours dans la course au rachat.

Fin du mois d’août, Donald Trump donnait un délai de 90 jours à ByteDance pour trouver un acheteur américain pour TikTok. Une fois ce délai révolu, le réseau social chinois sera banni des Etats-Unis. Le locataire de la Maison Blanche estime en effet que l’application représente une menace pour la sécurité nationale américaine. Rapidement, plusieurs acteurs ont entamé des négociations avec ByteDance, dont Microsoft, Oracle, Twitter ou encore Netflix. Finalement, ByteDance affirmait avoir trouvé un acheteur pour les activités américaines de TikTok.

La Chine a court-circuité l’offre de rachat de Microsoft

Contre toute-attente, il ne s’agit pas de Microsoft. Le groupe chinois a rejeté l’offre de la firme de Redmond, annonce Microsoft dans un communiqué de presse. « Nous sommes convaincus que notre proposition aurait été bonne pour les usagers de TikTok tout en protégeant les intérêts de sécurité nationale américaine » relate Microsoft. Malgré l’appui de Walmart, TikTok vient de glisser entre les doigts de Microsoft.

« Nous aurions apporté des changements importants afin de garantir que l’application réponde aux normes les plus strictes en matière de sécurité, de respect de la vie privée, de sécurité en ligne et de lutte contre la désinformation, et nous avons clairement énoncé ces principes dans notre déclaration du mois d’août. Nous attendons avec impatience de voir comment le service évoluera sur ces points essentiels » glisse la firme américaine.

Aux dernières nouvelles, Microsoft souhaitait racheter TikTok ainsi que tous ses algorithmes. Depuis quelques jours, la Chine interdit à des entreprises chinoises d’exporter des technologies comme l’intelligence artificielle ou les algorithmes de recommandation de contenus. Ces algorithmes sont au coeur du succès de TikTok. Contraint de se plier au règles de Pékin, ByteDance a refusé la proposition de Microsoft.

Suite au rejet de Microsoft, Oracle s’impose en nouveau favori pour racheter TikTok. Avec l’appui de fonds d’investissement, le géant californien de la base de données souhaiterait racheter les activités de TikTok aux États-Unis, au Canada, en Nouvelle-Zélande et en Australie. Plutôt qu’une vente pure et simple, Oracle proposerait à la firme chinoise un véritable partenariat, rapportent nos confrères du Wall Street Journal. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

