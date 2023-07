Google : le Play Store s’offre un nouveau design pour les tablettes et les smartphones pliables

Google a annoncé quatre changements majeurs apportés au Play Store. En substance, le magasin d’applications de la compagnie va mieux adapter son affichage au type d’appareil avec lequel vous le consultez.

Google annonce avoir « repensé le Play Store pour aider les utilisateurs à tirer le meilleur parti de leurs tablettes, Chromebooks et appareils pliables ». Les concepteurs ont tout d’abord réorganisé la page descriptive des applications pour qu’une vidéo de haute qualité s’affiche en bannière tout en haut de l’écran.

Les utilisateurs pourront ainsi se faire un avis sur le gameplay d’un jeu ou sur le « flow » d’un application en un coup d’œil . Les pages descriptives sont « réorganisées dans une disposition à plusieurs colonnes ». Deuxième changement majeur apporté au Play Store : le classement des applications est modifié en fonction de critères propres aux appareils pliables ou aux tablettes.

Le Play Store va afficher une interface plus adaptée aux smartphones pliables et aux tablettes

Les applications et les jeux utilisables en plein écran quelle que soit leur orientation seront mis en avant dans les recherches et sur la page d’accueil, et comme pour les smartphones, un avertissement bien visible sera affiché dans la description des applications qui plantent trop fréquemment sur les tablettes et autres smartphones pliables tels que le Honor Magic Vs, par exemple.

La navigation sur le Play Store sera également plus agréable. Les icônes du menu seront disposées à la verticale, à portée de pouce, et les sections « Top Charts » et « Catégories » seront déplacées vers la page d’accueil Apps et Jeux. Sur les tablettes et les Chromebooks, nous avons fait de l’expérience Kids un onglet principal, car ces appareils sont souvent partagés avec des enfants ». Google déclare enfin, « lancer une expérience de recherche en écran partagé sur les grands écrans, affichant côte à côte les résultats de la recherche et les pages descriptives des applications. Cela évite aux utilisateurs de passer d’une page à l’autre lorsqu’ils découvrent de nouvelles applications ». Tous ces changements devraient intervenir dans les semaines qui viennent.