Les théories du complot sont reines sur TikTok. C’est ce que révèle une nouvelle étude de NewsGuard, qui a déterminé que ce type de contenus a cumulé pas moins de 57 millions de vues. Depuis peu, une nouvelle tendance est même en train de se dessiner : la génération de faux contenus à partir de l’intelligence artificielle.

TikTok fascine autant qu’il inquiète. Le réseau social chinois est régulièrement au cœur d’une nouvelle controverse, bien souvent à cause des challenges dangereux qu’il héberge ou par son utilisation encore très floue des données personnelles de ses utilisateurs. Aujourd’hui, c’est une nouvelle facette sombre de l’application que vient souligner un récent rapport de NewsGuard.

Dans ce dernier, on apprend notamment que les contenus reposant sur des fake news et autres théories du complot ont accumulé plus de 57 millions de fois. Parmi les plus populaires, de grandes marques sont régulièrement citées, entre Barilla qui est accusée de produire ces pâtes à partir de farine d’insectes — ce dont elle s’est régulièrement défendue — ou encore Balenciaga qui ferait la promotion du satanisme.

Sur le même sujet — TikTok vous laisse désormais publier des messages textuels, de quoi inquiéter X et Elon Musk ?

TikTok, le nouveau réseau social de référence pour les complotistes

« Nous avons remarqué que le réseau social propose immédiatement des mots-clefs lourds de sens lorsqu’un utilisateur tape le nom d’une marque », note Chine Labbe, rédactrice en chef de NewsGuard. « Par exemple, en écrivant Balenciaga dans la barre de recherche, il nous est immédiatement proposé le terme satanique ». Un phénomène que nous avons pu constater par nous-mêmes en nous rendant sur l’application.

Si la tendance n’est pas nouvelle, surtout sur les réseaux sociaux de manière générale, Newsguard souligne tout de même une part de plus en plus importante de l’IA dans le processus de créations des vidéos. Sur les 73 vidéos analysées par NewsGuard, 7 contiennent du contenu généré par IA. « Sans l’IA, nous avions déjà des campagnes artisanales, à base de montages Photoshop, qui se propageaient très facilement. Désormais, il est possible de faire parler de fausses personnes ou publier des photos plus que crédibles, c’est très inquiétant ».

Source : Le Figaro