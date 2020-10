YouTube Music sur Android Auto peut désormais jouer vos MP3 en plus du streaming

La version Android Auto de YouTube Music est désormais capable de jouer les morceaux que vous avez uploadés sur votre compte. Une fonction offerte à tous les utilisateurs, même ceux qui n’ont pas souscrit à l’offre payante. Google continue ainsi de transférer les fonctionnalités de Play Music vers YouTube Music. La version Carplay du service musical de la firme est également concernée.

Avez-vous une voiture équipée d’Android Auto ou de CarPlay ? Si oui, cette information vous concerne directement. Google déploie une mise à jour de YouTube Music, son service de musique en streaming qui remplace Play Music. Grâce à elle, vous pouvez désormais écouter dans votre voiture les morceaux que vous avez uploadés sur votre compte pour les associer à votre compte.

Si vous avez commencé de transférer votre bibliothèque musicale et vos achats réalisés sur le Play Store, ces morceaux seront donc accessibles à partir de la version Android Auto et CarPlay. Vous pourrez bien sûr y accéder à partir du bouton Playlist de l'interface de YouTube Music ou en utilisant une commande vocale. Et, très bonne nouvelle, cette fonction n’est pas réservée aux abonnés premium de YouTube Music : elle est aussi offerte aux utilisateurs « gratuits ». En outre, cette fonction est également étendue aux enceintes connectées Google Home.

Un héritage de Play Music

Cette nouvelle fonctionnalité apportée à YouTube Music est un héritage de Play Music. La particularité de ce dernier, par rapport à tous les concurrents, est d’offrir aux utilisateurs la possibilité d’enrichir le contenu de Play Music avec leurs propres fichiers musicaux. Par exemple, si vous possédez un album indisponible sur Play Music, vous pouvez importer celui-ci. Il sera alors disponible en streaming pour votre usage personnel. Cela s’appelle Music Locker.

Music Locker est arrivé sur YouTube Music au mois de mai dernier, dans le cadre de la désactivation progressive de Play Music. Parallèlement, Google a désactivé les achats de musique sur Google Play et remplacé ce dernier par YouTube Music parmi les applications préinstallées sur Android. La mort de Play Music est attendue avant la fin de l’année 2020.

