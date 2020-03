YouTube Music : Music Locker, la meilleure fonction de Play Music, débarque enfin

Après avoir remplacé Play Music parmi les applications préinstallées sur Android, YouTube Music intègre maintenant sa fonctionnalité phare : le stockage en ligne d’une bibliothèque musicale, accessible ensuite depuis n’importe où en streaming. Il y a évidemment quelques différences, mais le principe reste le même.

Comme cela avait fuité au mois de février, Music Locker, la meilleure fonctionnalité de Play Music, arrive bel et bien dans YouTube Music, confirmant que le second remplacera bien le premier. Et l’échéance avant la fermeture de Play Music, déjà annoncée par la disparition de ce dernier dans le pack des applications Google préinstallées dans le système Android, n’est certainement plus qu’une question de mois, maintenant. Depuis plusieurs années, Play Music ne parvient pas à concurrencer Spotify, Apple Music, Deezer ou Tidal. Il est donc temps de donner sa chance à YouTube Music.

Music Locker arrive donc dans YouTube Music. La fonction, qui s’appuie sur un espace personnel virtuel pour y placer des morceaux musicaux, a été testée par nos confrères d’Android Police qui en explique le fonctionnement, mais aussi les différences entre la version Play Music et la version YouTube Music. Cependant, dans l’ensemble, l’objectif du service ne semble pas avoir été altéré : l’utilisateur est toujours en mesure d’envoyer dans son espace personnel des chansons. Ces chansons sont ensuite ajoutées à la bibliothèque privée de l’utilisateur. Il y accède ensuite en streaming. Voilà pour l’usage global.

Jusqu’à 100 000 chansons stockées dans le cloud

Mais il y a quelques subtiles différences notées par nos confrères. D’abord, au niveau de la mise en ligne des morceaux. Chaque utilisateur dispose d’un espace pour 100 000 chansons pour tous. Play Music bloquait le compteur à 50 000 chansons pour les utilisateurs gratuits et doublait ce volume pour les abonnés à Music Unlimited. YouTube Music ne fera pas différence. Ensuite, Play Music disposait d’une application Windows qui automatisait le transfert (un peu comme Google Drive). Ici, ce n’est pas le cas : tout est manuel. Enfin, cinq formats de fichiers sont pris en charge : MP3, WMA, OGG, FLAC, M4A. YouTube ne supporte pas les fichiers protégés par des DRM.

Autre point négatif pour YouTube, le service de streaming n’accepte pas (encore?) la correction des métadonnées. Impossible de revoir les métadonnées pour faciliter leur classement. Une fois les fichiers transmis, ils sont intégrés à une bibliothèque privée. Ils sont séparés des contenus classiques, mais ils apparaissent dans les recherches. Les utilisateurs gratuits de YouTube accèdent aussi aux services et, petit miracle, sans publicité entre les chansons personnelles (il faut cependant toujours garder l’application ouverte et au premier plan). Les chansons uploadées sont disponibles avec Android Auto, mais pas avec Google Home et Google Assistant. Enfin, YouTube Music ne limite pas à dix le nombre de terminaux (ordinateurs, tablettes ou smartphones) autorisés à accéder à votre bibliothèque musicale.

Source : Android Police