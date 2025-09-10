YouTube Music prépare un sale coup pour ses utilisateurs gratuits

Sur YouTube Music, une fonction pourtant essentielle va devenir payante pour les utilisateurs de la version gratuite. Une décision qui rappelle une erreur récente d’un concurrent.

Ces derniers mois, YouTube Music a multiplié les nouveautés pour séduire ses utilisateurs. La plateforme a fêté ses 10 ans en introduisant des commentaires sur les albums et les playlists, ou encore en affichant directement les concerts à venir des artistes suivis. Elle a aussi lancé le Daily Discover, un flux musical mis à jour chaque jour pour faire découvrir de nouveaux morceaux. Mais toutes les annonces ne sont pas aussi bien accueillies, surtout quand certaines fonctions gratuites deviennent soudainement payantes.

C’est ce qui se passe aujourd’hui avec YouTube Music. Plusieurs utilisateurs sur Reddit affirment avoir vu un message limitant le nombre de paroles affichées gratuitement. Lire ces dernières directement dans l’application est devenu un geste naturel pour beaucoup d’utilisateurs, notamment quand ils découvrent une nouvelle chanson. Au-delà d’un certain quota, l’application invite à passer à un abonnement payant pour continuer à consulter les textes. Perdre cet accès gratuit peut donc être perçu comme une régression, surtout pour une fonction jugée aussi basique.

YouTube Music paye les droits des paroles et veut rentabiliser ce service

YouTube Music utilise des services externes comme LyricFind ou MusixMatch pour afficher les sous-titres. Ces partenariats représentent un coût pour Google, ce qui expliquerait la mise en place d’une restriction. Toutefois, pour beaucoup d’utilisateurs, voir les paroles d’un titre reste une fonction basique, difficile à justifier comme option payante. Cette stratégie rappelle fortement celle de Spotify en 2024, lorsque la plateforme avait brièvement placé les paroles derrière son abonnement Premium.

Face au mécontentement, Spotify avait rapidement fait marche arrière et rétabli un accès gratuit aux paroles. Reste à voir si YouTube Music subira le même type de réaction ou si ses abonnements Premium, qui incluent déjà l’accès sans publicité à YouTube, suffiront à calmer les critiques. Pour l’instant, la mesure semble limitée à certains comptes en phase de test, mais elle pourrait s’étendre progressivement si Google choisit de confirmer ce changement. Pour l’instant, la société ne communique pas officiellement sur cette restriction, laissant planer le doute sur un éventuel déploiement mondial.