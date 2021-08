YouTube facilite vos recherches avec le chapitrage des vidéos

YouTube vient d'annoncer l'arrivée d'une nouvelle fonctionnalité pour faciliter les recherches des internautes sur la plateforme. Prochainement, le chapitrage des vidéos apparaîtra directement sur la page de recherche. Grâce au Time Code affiché, vous pourrez accéder directement à une partie précise de la vidéo de votre choix.

D'année en année, YouTube ne cesse d'intégrer de nouvelles fonctionnalités et services. La traduction automatique des titres et des descriptions des vidéos devrait arriver prochainement, les utilisateurs Android bénéficient de plus d'options concernant la définition des vidéos, tandis que la 4K a fait son arrivée sur l'application Android de la plateforme depuis février 2021.

Dans un nouveau billet de blog publié ce mardi 17 août 2021, YouTube annonce l'intégration prochaine d'une nouvelle fonctionnalité qui facilitera grandement vos recherches. En effet, le chapitrage des vidéos s'affichera désormais directement sur la page de recherche. “Jusqu'à présent, lorsque vous recherchiez une vidéo à regarder sur YouTube, vous voyiez une miniature de chaque vidéo. Cela vous permettait d'avoir un aperçu rapide du contenu de la vidéo. Désormais, vous pourrez prendre des décisions encore plus éclairées sur ce que vous allez regarder grâce à des chapitres vidéo directement dans la page de recherche”, présente la plateforme.

Accédez facilement aux chapitres d'une vidéo

Prenons un exemple. Si vous cherchez une vidéo portant sur une recette de cuisine par exemple, ou sur le montage d'un PC, grâce à ces nouveaux résultats de recherche, vous pourrez voir toutes les étapes d'une vidéo. Libre à vous ensuite de vous rendre directement à l'étape du pétrissage ou bien de l'installation de la carte mère.

Hormis cette nouvelle fonctionnalité, YouTube annonce que la prévisualisation des vidéos recherchées est en cours de déploiement sur la version mobile de l'application. En outre, la plateforme commence à “afficher des résultats de recherche dans d'autres langues avec des légendes, des titres et des descriptions traduits automatiquement lorsque le contenu pertinent n'est pas disponible dans la langue locale”. Notez que YouTube compte proposer ce service dans d'autres langues. “Nous espérons que tous les contenus mondiaux deviendront plus accessibles grâce aux sous-titres traduits et aideront les créateurs à toucher un public plus mondial”, déclare YouTube.

Source : YouTube