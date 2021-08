YouTube Premium Lite : un abonnement moins cher à 6,99 €/mois arrive bientôt

En vue d'attirer de nouveaux clients, YouTube profite de la période estivale pour tester un abonnement moins cher en Europe pour sa plateforme de streaming. Le service s'appellera Premium Lite.

Depuis juin 2018, nous connaissons YouTube Music et YouTube Premium. Trois ans plus tard, le géant de la vidéo en streaming s'apprête à lancer une nouvelle offre appelée Premium Lite.

Cette version allégée de YouTube Premium, qui est actuellement en phase de test en Belgique, au Danemark, en Finlande, au Luxembourg, en Norvège, aux Pays-Bas et en Suède, permettra de regarder des vidéos sans publicité depuis l'application principale YouTube disponible sur le Web, sur iOS, sur Android, sur les Smart TV et sur les consoles de jeux, ainsi que depuis l'application YouTube Kids. Cependant, la formule Lite ne comprend pas les avantages de YouTube Music comme l'écoute sans publicité, ni les autres fonctionnalités de Premium (lecture en arrière-plan ou les téléchargements hors ligne).

YouTube Premium Lite : une version allégée 5 euros moins cher que l'offre Premium

Dans un entretien accordé à The Verge, un porte-parole de YouTube déclare dans un communiqué que le média teste une nouvelle offre pour donner encore plus de choix à ses utilisateurs. “Premium Lite coûte 6,99 €/mois (ou l'équivalent local par mois) et comprend des vidéos sans publicité sur YouTube”, selon ce porte-parole. À titre de comparaison, l'offre Premium existante de YouTube coûte environ 11,99 € par mois en Europe. Et pour rappel, la formule spéciale étudiants de YouTube Premium est à 6,99 euros par mois, soit le même tarif que YouTube Premium Lite.

Les internautes qui détestent la quantité de publicités disponibles sur YouTube et qui ne sont pas trop intéressés par la plupart des fonctionnalités de Premium, l'offre Premium Lite semble être la bonne formule. Mais au vu du prix actuel (soit environ 60% du tarif d'un abonnement Premium classique, tout en n'incluant qu'un faible pourcentage de ses avantages), YouTube précise toutefois que l'abonnement est en phase d'expérimentation et qu'il envisage de proposer d'autres formules en fonction des retours du public.

À quand l'arrivée de YouTube Premium Lite en France ? Nous le saurons certainement dans les prochaines semaines, voire à la fin de l'année 2021.

Source : The Verge