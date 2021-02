Youtube sur android : les vidéos en 4K sont désormais disponibles

Il est désormais possible de regarder des vidéos Youtube en 4K HDR sur votre smartphone android . Même si les terminaux disposant d’un tel écran sont rares, cela permet d’avoir une image plus fine grâce au downscale.

Youtube mobile ne permettait pas de faire tourner des vidéos en 4K sur votre smartphone. Une chose logique, étant donné que les terminaux disposant d’un écran de cette résolution sont peu nombreux (et conçus par Sony). Mais tout finit par changer. Il est désormais possible de mettre une vidéo Youtube en 4K HDR sur votre smartphone. Une vidéo si haute définition sur un moniteur compatible ou une télévision a de l’intérêt, mais c’est moins évident sur un écran de 6 pouces avec une définition inférieure.

Mais il est possible de lancer une telle vidéo avec votre smartphone et ce même s'il n'a pas une dalle 4K. Bien évidemment, votre écran n’affichera pas magiquement une telle définition si vous êtes en 1440p ou Full HD+. Toutefois, la vidéo sera « downscalée », s'adaptant à ce nouveau format. Elle sera donc plus fine qu’en définition native, même si la différence restera minime. Il faudra vraiment plisser les yeux pour y voir une amélioration. A vous de nous dire dans les commentaires si c’est mieux ou non, mais pour notre part, cela ne change pas grand-chose à l’expérience. Il faut aussi signaler qu’une vidéo streamée en 4K est évidemment plus gourmande en data.

Youtube améliore la qualité de ses vidéos

Youtube travaille actuellement à améliorer la qualité de ses vidéos pour les utilisateurs. En plus de l’arrivée de la 4K sur mobile, la plate-forme a planché sur une compatibilité HDR sur les vidéos diffusées en direct. De même, la plateforme de Google tente d’introduire de nouveaux formats afin de séduire le plus grand nombre. Sa dernière trouvaille est Shorts, qui vient marcher sur les plates-bandes de Tik Tok. Youtube drague aussi les joueurs avec la possibilité de créer des clips issus de vidéos en direct afin de partager des moments importants lors d’un stream.

L’arrivée des vidéos en 4K sur mobile n’est donc qu’une petite nouveauté qui rentre dans un plan plus global d’amélioration du service.