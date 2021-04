YouTube ajoute encore plus d’options pour contrôler la définition des vidéos sur mobile

L'application mobile YouTube pour iOS et Android dispose désormais de nouveaux paramètres vidéo qui permettent d'économiser un peu plus de données lorsque vous regardez des vidéos en utilisant votre 4G ou 5G.

YouTube a commencé à déployer de nouveaux paramètres de définition vidéo sur mobile. Jusqu'à présent, l’application présentait une liste de définitions pour la lecture des vidéos ainsi qu'une option Auto, qui permettait à l'application d'ajuster automatiquement la qualité de la vidéo en fonction de la vitesse de votre connexion Internet.

YouTube a introduit un ensemble simplifié de contrôles de la qualité du streaming qui vous permettra de modifier votre expérience de visionnage. Par exemple, au lieu de pouvoir choisir entre une définition 720p, 1080p ou 4K, on vous propose désormais d'autres options censées être plus intuitives pour être comprises de tous : haute qualité (utilise plus de données), économiseur de données (qualité d'image inférieure).

Google rend ses options de qualité vidéo plus intuitives

Lors des tests de nos confrères de 9To5Google, le mode « haute qualité » semble plafonner à 720p. Le mode « économiseur de données » plafonne lui à 480p, mais peut descendre jusqu'à la définition la plus basse proposée, la 144p. Cependant, pour ceux qui veulent la meilleure qualité possible et qui disposent d’un appareil compatible, il est toujours possible de choisir la quatrième option « Avancé », qui permet de choisir manuellement une qualité allant de la 144p à la 4320p (8K).

Les utilisateurs peuvent également choisir l'option qu'ils souhaitent que l'application vidéo utilise par défaut lorsqu'elle utilise des réseaux mobiles et Wi-Fi, à partir de la section Paramètres > Préférences de qualité vidéo. Malheureusement, il semble que la quatrième option « Avancé » ne soit pas disponible dans les préférences, ce qui signifie que les internautes souhaitant regarder toutes leurs vidéos en 4K devront modifier manuellement la qualité à chaque nouvelle vidéo.

Lors de mes tests, j’ai constaté que les vidéos se lançaient toutes en 720p lorsque le réglage était en « Automatique », et ce même lorsque la définition 1080p était disponible. Ce n’est qu’en définissant le réglage par défaut sur « Haute qualité » que mes vidéos ont été lues en 1080p à chaque fois. Néanmoins, il ne s’agit toujours pas de la qualité maximale disponible sur mon smartphone, qui possède un écran 1440p. Si c’est également votre cas, il semble que vous soyez désormais contraint de sélectionner manuellement cette définition. En effet, YouTube ne veut pas l’activer automatiquement sur chaque vidéo, ce qui risque d’en décevoir certains. La plateforme songe même à supprimer le compteur « je n’aime pas » sous ses vidéos.

Source : 9To5Google