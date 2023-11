YouTube : étrange, charger une vidéo devient plus long sur Firefox et Edge

D'après plusieurs témoignages d'utilisateurs sur Reddit, charger une vidéo YouTube sur Firefox ou Microsoft Edge est étrangement plus long que sur Chrome. En effet, ils ont remarqué un délai de 5 secondes avant le lancement d'une vidéo. S'agit-il d'un simple bug ou bien d'une nouvelle technique de Google pour inciter les utilisateurs à passer sur son navigateur ?

Depuis quelques mois, Google est partie en croisade pour augmenter la rentabilité de YouTube. Pour ce faire, la firme de Mountain View mène une lutte acharnée contre les bloqueurs de publicités comme Adblock et consorts. D'une petite expérience auprès d'un groupe restreint d'utilisateurs, la mesure s'est depuis généralisée et aujourd'hui, le lecteur vidéo de YouTube sera désactivé après trois visionnages si vous avez un bloqueur de pub activé.

Récemment, Google a franchi une étape supplémentaire en annonçant la fin prochain du support du Manifest V2, le protocole utilisé par de nombreuses extensions de Chrome, dont les bloqueurs de publicités. Toujours dans cette idée de booster la rentabilité de YouTube, on sait également que Google teste des publicités plus longues et moins fréquentes sur son service.

Or, plusieurs utilisateurs sur Reddit soupçonnent Google d'avoir instauré une autre méthode pour faire la promotion de YouTube. En effet, l'utilisateur vk6_ a partagé une vidéo assez intrigante, dans laquelle on constate que les vidéos YouTube prennent nettement plus de temps à se charger sur Firefox et Microsoft Edge.

Un délai de 5 secondes pour lancer une vidéo YouTube sur Firefox et Edge

On parle ici d'un délai de 5 secondes pour lancer un contenu, alors que sur Chrome, la page se charge instantanément. Un constat partagé par de nombreux utilisateurs sur Reddit et les forums de Google. De notre côté, plusieurs membres de la rédaction ont effectivement remarqué une latence similaire pour lancer une vidéo YouTube sur Firefox.

Alors, simple bug de Firefox/Edge ou pas ? Les éléments partagés par vk6_ nous laissent à penser que le problème vient de Google. En effet, le code Javascript du client YouTube de la version Bureau contient bien des lignes dédiées à l'ajout d'un délai de 5 secondes selon le navigateur de l'utilisateur.

Voici la ligne de code en question : <code>setTimeout(function(){c();a.resolve(1)},5E3);</code>.

Les utilisateurs touchés précisent que ce délai se déclenche à chaque fois qu'un lien YouTube est ouvert dans un nouvel onglet. Pour l'instant, impossible de savoir si Google a instauré volontairement ce délai supplémentaire.

