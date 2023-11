YouTube redouble d’efforts pour vous empêcher de bloquer les publicités

YouTube élargit ses efforts pour lutter contre les bloqueurs de publicité. La plateforme a “lancé un effort global” pour encourager les utilisateurs à autoriser les publicités ou à essayer YouTube Premium.

En juin, YouTube a annoncé qu'il menait une “petite expérience” à l'échelle mondiale en invitant un petit groupe de personnes utilisant des bloqueurs de publicité à les désactiver pour pouvoir visionner du contenu sur la plateforme. Cette interdiction des bloqueurs de publicités était ensuite arrivée en France, mais tous les utilisateurs n’étaient pas concernés.

Google a donc intensifié ses efforts pour lutter contre les bloqueurs de publicité en déployant cette mesure à l’échelle mondiale, comme l'a expliqué Christopher Lawton, responsable de la communication de YouTube. Cette politique s'applique à tous les moyens de regarder YouTube, des téléphones Android et iOS aux téléviseurs intelligents intégrant YouTube.

YouTube veut absolument que vous regardiez les publicités

L'entreprise teste depuis des mois de nouvelles méthodes pour détecter et bloquer les bloqueurs de publicité, et elle déploie maintenant ces changements à plus grande échelle. Auparavant, une notification apparaissait, vous avertissant que YouTube allait bloquer le flux si vous utilisiez un bloqueur de publicité, mais les utilisateurs pouvaient continuer à regarder des vidéos sans publicité en décidant d’ignorer le message.

Peu de temps après, YouTube a obligé les utilisateurs à accuser réception du message, tout en leur permettant d'en sortir après un bref délai. Aujourd'hui, YouTube demande aux utilisateurs de prendre des mesures en faveur de la plateforme afin de contourner la fenêtre contextuelle. Il semble en effet que pour de nombreux utilisateurs, les vidéos soient désormais complètement inaccessibles, à moins que le bloqueur de publicité ne soit désactivé ou que YouTube ne soit inscrit sur la liste blanche.

En outre, l'entreprise soutient que les bloqueurs de publicité violent directement les conditions d'utilisation de YouTube et privent les créateurs de la plateforme dans le monde entier des revenus qu'ils obtiendraient autrement grâce à Adsense. « Les publicités soutiennent un écosystème diversifié de créateurs dans le monde entier et permettent à des milliards de personnes d'accéder à leur contenu favori sur YouTube », rappelle Christopher Lawton. Pour s’assurer que les utilisateurs visionnent bien les publicités, YouTube s’efforce même de les rendre plus compliquées à passer avec quelques changements au niveau de l’interface.