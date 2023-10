YouTube : vous pouvez désormais rechercher des chansons en les chantant à votre téléphone

YouTube a dévoilé une importante mise à jour qui offre aux utilisateurs de nouvelles méthodes de recherche et de gestion du contenu sur sa plateforme, dont notamment une s’inspire fortement de Shazam.

YouTube vient officiellement d’annoncer l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité de recherche de chansons, qui permet aux utilisateurs de rechercher une chanson simplement en la fredonnant, en la chantant ou en la jouant directement sur YouTube.

Si cela vous rappelle quelque chose, c’est parce que cette fonction s'apparente à Google Assistant ou Shazam, où l'application sur votre téléphone peut identifier une chanson et retrouver son titre. Sans surprise, la version de YouTube utilise l'intelligence artificielle pour faire correspondre l'entrée de l'utilisateur avec l'enregistrement original.

YouTube s’inspire de Shazam sur son application

La fonctionnalité est assez simple à utiliser. Il vous suffit d’activer la recherche vocale sur YouTube, puis vous passez à l'enregistreur de chansons. Vous devrez alors chanter, fredonner ou jouer la chanson pendant environ trois secondes dans le microphone de votre téléphone. Les contenus musicaux officiels pertinents qui semblent correspondre s'afficheront alors sur votre écran.

La mise à jour comprend également plusieurs fonctionnalités supplémentaires. Le nouvel onglet “Vous” combine la page du compte d'un utilisateur avec son onglet Bibliothèque, créant ainsi un emplacement unique et pratique pour configurer les paramètres du profil, accéder aux téléchargements et visionner les vidéos précédemment regardées. Il n'est donc plus nécessaire de passer d'une section à l'autre.

Le lecteur YouTube bénéficie également de contrôles supplémentaires. Sur mobile, un bouton “Volume stable” sera ajouté pour atténuer les variations brusques de volume, ce qui peut être particulièrement utile pour les contenus dont la qualité audio est irrégulière. Une fonction de verrouillage de l'écran permet également d'éviter les interruptions indésirables en verrouillant l'écran d'un smartphone ou d'une tablette pendant la lecture.

Enfin, les utilisateurs pourront multiplier par deux la vitesse de lecture en appuyant sur le lecteur YouTube et en le maintenant enfoncé. Cette fonction, appelée “Press to 2x”, sera disponible sur le web, les appareils mobiles et les tablettes.

Notez que dans un premier temps, la fonction de recherche par chanson sera exclusive aux appareils Android et devrait être déployée dans les semaines à venir. Aucune information officielle n'a encore été communiquée quant à son arrivée sur iOS.