YouTube a droit à une nouvelle interface et c’est un véritable échec

YouTube teste actuellement une toute nouvelle interface pour sa version web. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle n’est pas au goût de tout le monde. On peut le comprendre : tous les éléments ont été interposés, rendant le tout beaucoup lisible et ergonomique. Difficile à dire si Google va la déployer définitivement.

Changer l’interface d’un site web est une chose ardue. Bien souvent, on prend le risque de s’attirer les foudres des utilisateurs, qui s’étaient habitués jusque là à la disposition de chaque élément. Google s’en tire relativement dans ce domaine. Le nouveau design de sa page de connexion, par exemple, n’a pas créé de polémique particulière. Sur YouTube, en revanche, c’est légèrement plus compliqué.

Il faut dire que les changements de design de YouTube au fil des années ne sont jamais très bien passés auprès des internautes. Mais la dernière en date réussit l’exploit d’être quasi unanimement détestée. Depuis le 20 février en effet, Google teste un tout nouveau design pour la page des vidéos. On dirait presque que le mot d’ordre a été de tout mettre sens dessus dessous.

Sur le même sujet —Le patron de YouTube s’attaque frontalement à OpenAI, mais oublie que Google est aussi coupable

Rarement une nouvelle interface de YouTube a été aussi détestée

Si vous êtes l’un des quelques élus à avoir droit à cette nouvelle interface, vous avez probablement perdu tous vos repères. En effet, Google a décidé de placer les recommandations de vidéos à la place de la description et vice versa. Désormais, le titre ainsi que les commentaires se trouvent compressés sur la droite de l’écran rendant le tout certes plus accessible, mais bien moins lisible. À la place, les recommandations occupent toute la largeur de l’écran, ce qui peut être un brin oppressant.

L’intention de Google est on ne peut clair : inciter les utilisateurs à plus interagir avec les vidéos d’une part en rendant l’espace commentaire directement accessible, puis proposer toujours plus de contenus à visionner d’un coup pour garder ces derniers sur sa plateforme. Reste à voir si cette stratégie se concrétisera dans un déploiement global. Pour l’heure, les retours des internautes sont tellement mauvais qu’il est difficile d’imaginer qu’il s’agit du prochain nouveau design de YouTube.

Source : Android Police