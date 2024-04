Streaming, torrent : les FAI vont bloquer des dizaines de sites, voici lesquels

La justice française a rendu plusieurs décisions ordonnant aux fournisseurs d'accès Internet de bloquer des dizaines de sites de streaming et de torrent. Voici la liste complète.



Tous les pays ou presque cherchent à lutter contre le piratage d’œuvres protégées par les droits d'auteur. La France ne fait pas exception et de nombreuses plaintes ont été déposées contre des sites identifiés comme illégaux. Ils donnent accès à des films et séries en streaming, mais aussi à des musiques, jeux vidéo ou logiciels via le protocole d'échanges de fichiers torrent. La demande est simple : que ces sites ne soient plus accessibles aux internautes. Pour cela, l'un des procédés les plus radical consiste à demander un blocage par les fournisseurs d'accès Internet (FAI).

Début 2023, environ 50 adresses étaient bloquées de la sorte par les 4 opérateurs français. Une pratique qui aurait tendance à faire baisser le trafic sur le Web d'ailleurs. La justice réitère néanmoins suite à plusieurs décisions rendues le 4 avril et détaillées par Alexandre Archambault, avocat spécialisé en droit des nouvelles technologies, sur X (Twitter). Plusieurs entités faisaient partie des plaignants comme le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), Disney, Gaumont, Paramount, la Société civile des producteurs phonographiques… Toutes ont obtenu gain de cause.

Voici la liste des sites de streaming et de torrent que les FAI vont devoir bloquer

Ce sont plus de 50 sites qui sont concernés par les décisions de justice et on retrouve plusieurs noms connus :

Cpasbien

Cpasfo

Cpasmal

Cpasmieux

Torrent9

Torrent411

Torrentquest

YggTorrent

Gktorrent

Torrentdownload

Oxtorrent

Zetorrents

Flac24bitmusic

Tirexo

Zone-Téléchargement

Zone-annuaire

JustStream

StreamLook

UpMovies

VideoFutur

WikiSeriesStreaming

ATStream

CineMay

FilmoFlix

KiwiStream

Wawacity

01Streaming

CinéComplet

Cinez

Coolfix

DesfilmsVF

DPStream

French-Stream

FrenchStream

FrenchStream2

FRMovies

HDSS

PopSeries

MP3

33Rapfrmp3

Extreme-down

Hdmusic

Hiphopde

SeriesStreaming

StreamPourVous

TonCinéClub

VoirSries

Snapinsta

Losslessalbums

Rutracker.org

Rutracker.ru

Orange, SFR, Free et Bouygues Telecom ont 15 jours à compter de la décision rendue le 4 avril pour procéder au blocage. Il sera donc effectif le 18 avril au plus tard et devra durer pendant 18 mois. La liste pourra être actualisée après signalement des ayants droits, notamment s'ils constatent un changement de nom de domaine pour contourner la sanction.