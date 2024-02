Le piratage de musique est en plein essor, YouTube est la cible de choix des voleurs

Le piratage musical repart à la hausse, malgré la disponibilité de services de streaming légaux comme Spotify et Apple Music. YouTube serait d’ailleurs l’une des cibles de choix des différents pirates.

Selon un nouveau rapport du cabinet d'études Muso, il y a eu plus de 17 milliards de visites sur des sites de piratage de musique dans le monde en 2023, soit une augmentation de 13 % par rapport à l'année précédente. Le rapport révèle également que les « YouTube rippers », qui extraient l'audio des vidéos YouTube et les convertissent en fichiers musicaux téléchargeables, sont la forme la plus populaire de piratage de musique, représentant 40 % du nombre total de visites.

Andy Chatterley, PDG de Muso, estime que la résurgence du piratage musical montre que l'industrie musicale doit comprendre l'évolution du comportement et des préférences des consommateurs qui les poussent à se tourner vers des canaux non licenciés. Il explique que le piratage de la musique a diminué au cours des sept dernières années, principalement parce que les artistes et les labels ont cessé de publier des albums exclusifs sur certaines plateformes musicales, ce qui a incité de nombreux fans à les pirater à la place. Cependant, en 2023, le piratage de musique est reparti à la hausse, pour diverses raisons.

YouTube est l’une des cibles préférées des pirates

Selon Chatterley, l'augmentation du piratage musical s'explique notamment par les prix élevés des services de streaming musical, le coût des données mobiles dans certaines régions et la commodité du téléchargement de musique sur les téléphones via le Wi-Fi. Les “YouTube rippers” constituent alors un problème important pour l’industrie, car ils permettent aux utilisateurs d'accéder facilement à la musique et de la télécharger à partir de la plus grande plateforme de partage de vidéos au monde, sans payer de frais ou de redevances aux artistes ou aux labels.

Jack Malon, porte-parole de YouTube, déclare que l'entreprise est consciente du problème des YouTube rippers et qu'elle prend des mesures pour le combattre. Il précise que YouTube bloque les domaines incriminés et développe des méthodes techniques pour mettre fin à leur utilisation, tout en envoyant des avis de cessation et de désistement aux développeurs de ces applications.

Il précise également que YouTube investit des ressources importantes dans des outils permettant de signaler et de gérer les contenus protégés par des droits d'auteur, et qu'il travaille en étroite collaboration avec d'autres leaders de l'industrie afin d'établir la norme en matière de lutte contre le piratage par les entreprises technologiques.

Taylor Swift est l’une des artistes les plus piratées

Muso n'a pas révélé quels sont les pirates de YouTube qu'il a suivis pour son rapport ni le nombre de téléchargements dont ils sont responsables. En revanche, il a fourni des données sur les téléchargements par torrent, une autre forme de piratage.

Le rapport montre que certains des artistes les plus populaires et les plus couronnés de succès, comme Taylor Swift, qui est nominée pour six Grammys ce week-end, ont également des albums parmi les plus piratés. Les albums de Swift ont été téléchargés illégalement près de 5 millions de fois en 2023, sa version réenregistrée de 1989 étant l'album le plus vendu de l'année.

YouTube a donc tout intérêt à prendre des mesures rapides contre ce phénomène. Le piratage prive les artistes de leurs revenus. Pourtant, la plupart ne sont souvent pas rémunérés comme il se doit, notamment par les différentes plateformes de streaming. Certains ont même été contraints de quitter TikTok, l’un des réseaux sociaux les plus populaires au monde, car Universal Music Group n’a pas renouvelé son contrat avec la plateforme. Le piratage de la musique nuit d’ailleurs aussi souvent aux consommateurs, qui s'exposent à des logiciels malveillants, à des virus et à de la musique de mauvaise qualité.