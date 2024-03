Google déploie enfin sa nouvelle interface de connexion après des semaines de teasing

Il semblerait que le nouveau design de la page de connexion aux services de Google soit enfin en cours de déploiement. Après des mois à annoncer l’événement à ses utilisateurs et de premiers tests auprès de quelques élus, la nouvelle interface est en train d’arriver auprès du grand public.

C’est à se demander pourquoi Google en a fait tout un plat. Depuis plusieurs semaines, les utilisateurs peuvent lire un message de service de la part de la firme dès lors qu’il s’apprête à se connecter à leur compte. Celle-ci nous prévient qu’un tout nouveau design de cette page est sur le point d’arriver. Il est assez étonnant de voir Google annoncer un changement aussi « mineur », d’autant qu’il n’est pas rare pour celle-ci de modifier l’interface de ses applications.

Une révolution est-elle en cours ? Pas vraiment, et Google s’est d’ailleurs bien appliqué sur son blog à préciser qu’il s’agit peu ou prou d’une simple réorganisation des éléments de la page de connexion. Un changement que nous avons d’ailleurs pu apercevoir il y a quelques jours, lorsque le déploiement a débuté auprès de quelques utilisateurs triés sur le volet. Aujourd’hui, il semblerait que le déploiement global soit enfin en cours.

Le nouveau design de la page de connexion Google est là

En effet, celle-ci a commencé à se montrer chez certains membres de la rédaction. Disons-le d’emblée, comme on s’y attendait, nous sommes allés loin d’une révolution graphique. Google a concrètement appliqué les principes de sa philosophie Material You en arrondissant les angles et en remplaçant le nom de son entreprise par son logo en forme de G. Le tout se veut beaucoup plus horizontal qu’auparavant, ce qui s’adapte bien mieux à un sage PC.

Autre ajoute notable : un petit bouton Accéder à, qui permet d’accéder au service Google de son choix d’un simple clic. En bref, Google a fait le choix de la simplicité et de la rapidité et on aurait bien du mal à s’en plaindre. C’est peut-être d’ailleurs là la raison pour laquelle la firme de Mountain View a tant insisté sur cette nouvelle interface. Après tout, il est déjà arrivé à maintes reprises que les utilisateurs n’apprécient pas la surprise concoctée par Google.