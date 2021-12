Xiaomi Watch S1 officiel : une montre premium à prix allégé

La Watch S1 vient tout juste d'être dévoilée par Xiaomi lors de sa conférence en Chine. En attendant que la montre débarque en France, ce qui ne devrait pas tarder, on fait le point sur toutes les fonctionnalités de cette montre qui a vraiment tout d'une grande, sauf le prix !

Comme attendu, Xiaomi vient de dévoiler toute une panoplie de nouveaux produits lors d'une conférence chinoise de plus de 2h30. Parmi les appareils présentés, on trouve les Xiaomi 12, 12 Pro et 12X, qui palpitent à l'aide de MIUI 13, lui aussi fraîchement sorti des laboratoires Xiaomi. Mais le constructeur a également dévoilé sa nouvelle montre connectée, la Watch S1.

Résolument orientée du côté des montres premium avec son écran en saphir, la Watch S1 reste finalement très abordable. De quoi offrir à Xiaomi le moyen de venir titiller des modèles concurrents haut de gamme, sans pour autant atteindre le prix d'une Watch Series 7 d'Apple ou d'une Watch 3 de Huawei.

Xiaomi officialise la Watch S1, une montre protégée par un verre en saphir

Si la montre profite d'un écran AMOLED de 1,43″, sa principale particularité réside dans le fait d'être couverte d'un verre en saphir. Celle-ci lui offre une résistance de 9 sur l'échelle de Mohs (laquelle permet de mesurer la résistance des matériaux). Elle affiche par ailleurs une résistance à l'eau de 5 ATM. Elle permet donc de prendre une douche ou nager à la surface, mais n'est pas adaptée à la plongée.

Profitant d'un capteur cardiaque et d'une fonction permettant de déterminer le niveau d'oxygène dans le sang, la Watch S1 bénéficie également d'un GPS et d'une puce NFC pour le paiement sans contact. Elle prend en charge 117 modes sportifs et permet également de passer des appels en Bluetooth, dès lors qu'elle est connectée à un smartphone situé à proximité. Côté autonomie, Xiaomi explique que sa Watch S1 peut tenir jusqu'à 12 jours avant d'être rechargée, tout en étant compatible avec la charge magnétique.

Mais alors, qu'en est-il du tarif de la Watch S1 ? Pour le moment, Xiaomi n'a pas encore communiqué sur la date de lancement ni sur le prix de sa montre en Europe. En revanche, en Chine on connaît déjà sa gamme tarifaire : elle varie de ¥1099 (soit 152 euros) à ¥1199 (soit 1199 euros), selon le bracelet et le type de boîtier retenus. Celui-ci existe tantôt en noir (le moins cher), tantôt en argent (le plus onéreux). Bien évidemment, il faudra très certainement compter quelques dizaines d'euros supplémentaires une fois la montre officialisée en Europe. Mais cela restera très abordable au regard des matériaux et des capacités de la montre. À titre de comparaison, la Mi Watch valait à sa sortie en mars 2021 149 euros, même si on la trouve désormais aux alentours d'une centaine d'euros.