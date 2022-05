Xiaomi va bientôt officialiser le Redmi 11 5G, une fuite dévoile la fiche technique

Les rumeurs affirment que Xiaomi devrait présenter le Redmi 11 5G courant juin 2022. Mais avant d’être officielle, la future star de l’entrée de gamme a fait l’objet d’une fuite, dévoilant une grande partie de ses caractéristiques techniques. Et force est de constater que le smartphone offrira un rapport qualité-prix assez élevé puisqu’il devrait être vendu sous la barre des 170 euros.

Xiaomi a déjà largement couvert le marché des smartphones économiques cette année. D’abord avec l’ensemble de la gamme Redmi Note 11 qui se compose d’une quinzaine de modèles, dont deux ont été testés dans nos colonnes : le Redmi Note 11 et le Redmi Note 11 Pro. Mais vous retrouvez aussi le Redmi Note 11 Pro+, le Redmi Note 11S, le Redmi Note 11E, le Redmi Note 11SE, sans oublier les tout récents Redmi Note 11T (11T 5G, 11T Pro, 11T Pro+). Autant dire qu’il y a du monde.

Traditionnellement, sous les Redmi Note, vous retrouvez les Redmi standards. En France, cette gamme est plutôt sage, puisqu’aucun nouveau modèle n’a été lancé depuis 2021. Mais en Inde et en Chine, certains modèles de l’année dernière ont été actualisés afin de meubler. Ainsi ont été présentés les Redmi 10 2022, Redmi 10 5G, Redmi 10C et autre Redmi 10A. L’Europe, elle, attendra l’arrivée d’un véritable successeur au Redmi 10 qui s’appellera, logiquement, le Redmi 11 5G. Tout simplement.

Le Redmi 11 5G aurait un écran Full HD 90 Hz et un capteur photo 50 MP

Que proposera le Redmi 11 5G ? Une fuite en provenance d’Inde en dévoile les grandes lignes : l’écran, le processeur, la mémoire, la batterie et l’équipement photographique. L’écran mesurerait 6,58 pouces, soit une taille plus petite que celle du Redmi Note 11 Pro, mais plus grande que celle du Redmi Note 11. Voilà qui n’est pas banal. La dalle serait IPS et Full HD+. Son taux de rafraichissement atteindrait 90 Hz. Le processeur serait un Dimensity 700 de MediaTek, un composant vu et revu ces 18 derniers mois.

Il serait accompagné de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage. Ils seraient extensibles par microSDXC. Côté photo, le Redmi 11 5G serait équipé de plusieurs capteurs photo dont un de 50 mégapixels comme appareil principal et 2 mégapixels pour les macros ou le calcul des distances. Le capteur selfie serait un modèle 5 mégapixels. Et la batterie offrirait une capacité de 5000 mAh avec charge rapide 18 watts. L’ensemble serait vendu en Inde à un prix équivalent à 167 euros (le Redmi 10 est vendu 180 euros aujourd’hui).

Notez qu’il n’est pas impossible que Xiaomi présente un Redmi 11 sans connectivité 5G. Xiaomi fait partie de ces marques qui font le choix de proposer des terminaux 4G uniquement, avec des prix plus serrés ou des fiches techniques plus costaudes. Nous pensons au Reno7 d’Oppo ou au Realme 9, ce dernier étant mieux équipé en version 4G qu’en version 5G. Vous retrouverez très bientôt un test de ces deux téléphones dans nos colonnes.

