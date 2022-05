Poco F4 : les caractéristiques techniques se précisent, le lancement est imminent

Xiaomi s’apprête à lancer deux nouveaux smartphones de milieu de gamme, les Poco F4 et Poco F4 Pro. Avant leur lancement, les smartphones ont déjà été repérés chez un organisme de certification.

Alors que Xiaomi avait introduit il y a tout juste un mois un nouveau Poco F4 GT, son smartphone gaming abordable, le fabricant chinois s’apprête désormais à dévoiler deux nouveaux modèles moins puissants, mais aux fiches techniques tout aussi intéressantes.

Alors que le lancement approche à grands pas chez nous, le smartphone a été repéré chez l’organisme de certification TRDA aux Émirats arabes unis. Le listing TRDA révèle que l'appareil a le numéro de modèle 22021211RG, et confirme également son nom en Europe : le POCO F4.

Que sait-on de la fiche technique du Poco F4 ?

Il y a quelques semaines, le Poco F4 GT que nous avions pu tester n’était finalement qu’une version renommée d’un smartphone qui était déjà sorti en Chine, le Redmi K50 Gaming Edition. Il devrait en être de même pour le Poco F4 classique, puisque celui-ci serait finalement qu'un Redmi K40s. Le smartphone partage beaucoup de caractéristiques similaires au modèle de l’année précédente, le Poco F3, mais apporte quelques améliorations bienvenues.

On retrouve ainsi toujours le même processeur Snapdragon 870 et un écran FHD+ AMOLED 120 Hz de 6,67 pouces. Le smartphone est toujours alimenté par une batterie de 4500 mAh, mais la recharge rapide a été revue à la hausse à 67 W.

Pour la partie photo, le Poco F4 misera sur une configuration à trois caméras, avec un capteur principal de 48 MP, un capteur ultra grand-angle de 8 MP ainsi qu’un capteur macro de 2 MP (macro de 5 MP sur le Poco F3). Les selfies sont assurés par une caméra de 20 MP.

Le Poco F3 et le Poco F4 sont donc des smartphones presque identiques. Mis à part la recharge encore plus rapide, le Poco F4 profitera d’une connectivité Bluetooth 5.2, et est légèrement plus compact que la génération précédente. On retrouve également MIUI 13 avec Android 12, alors que le Poco F3 était sorti avec Android 11 et MIUI 12. Avec autant de similitudes, on espère que le tarif du Poco F4 ne sera pas trop élevé, au risque de voir ses ventes cannibalisées par le modèle précédent.