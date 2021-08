Xiaomi suspend la production du Redmi Note 10 à cause de la pénurie de puces

Xiaomi Indonesia a officiellement dévoilé sur ses réseaux sociaux qu’il avait suspendu la production du Redmi Note 10, vraisemblablement à cause de la pénurie de composants qui impacte actuellement toute l’industrie.

Xiaomi a suspendu la production de son smartphone phare, le Redmi Note 10. Selon la division locale de CNBC International, le coupable serait la pénurie mondiale de puces, qui n’épargne visiblement aucun fabricant.

Puisque le Redmi Note 10 est actuellement en rupture de stock en Indonésie, Xiaomi a demandé à ses fans d’acheter d’autres appareils de la même gamme, c’est-à-dire le Redmi Note 10S et le Redmi Note 10 Pro ou encore le Redmi Note 10 5G. Puisque Xiaomi conseille de se trouver vers d’autres smartphones, cela laisse entendre qu’un retour en stock n’est pas prévu de sitôt.

Le Redmi Note 10 pourrait être victime de son succès partout dans le monde

Comme l’indique CNBC International, Xiaomi Indonesia ne devrait pas être le seul touché par ces problèmes d’approvisionnement. En effet, tous les autres marchés pourraient bientôt être impactés, on s’attend donc à ce que les stocks en France s’épuisent rapidement. Les Redmi Note font chaque année partie des smartphones les plus vendus au monde. L’année dernière, c’est le Redmi Note 9 Pro qui faisait partie du top 10 des smartphones les plus vendus en 2020.

Le Redmi Note 10 pourrait donc à son tour être victime de son succès. Pour rappel, le smartphone est propulsé par un Snapdragon 678 de Qualcomm. Il est équipé d’un écran FHD+ de 6,43 pouces et alimenté par une batterie de 5000 mAh. Au dos, on retrouve une configuration à 4 caméras, dont un capteur principal de 48 MP, un capteur ultra grand-angle de 8 mp, un capteur portrait de 2 MP et un capteur macro de 2 MP. Il est proposé à partir de 199 euros en France.

Récemment, le fabricant chinois a dépassé Samsung en Europe en termes de ventes de smartphones. Samsung a eu du mal à répondre à la demande en raison de la pénurie de puces, ce qui a permis à Xiaomi de voler sa première place. Le fabricant chinois a même réussi à atteindre la première place au niveau mondiale au mois de juin, pour la première fois de son histoire.

Source : Xiaomi Indonesia