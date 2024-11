Xiaomi Smart Air Fryer 4,5 L : la friteuse sans huile passe à 38 € seulement, vite !

Les bons plans du Single's Day continuent d'arriver. C'est maintenant au tour de la friteuse sans huile de Xiaomi de se retrouver à prix cassé. Le Xiaomi Smart Air Fryer se retrouve ainsi à 38 € au lieu de 69 € grâce au code 11FR005. C’est une excellente offre pour cette friteuse sans huile d’une capacité de 4,5 litres, alors ne tardez pas pour en profiter !

Xiaomi est connue pour ses produits au rapport qualité-prix imbattable. Le Xiaomi Smart Air Fryer ne déroge pas à la règle. Et durant le Single's Day, vous pouvez vous équiper à un prix encore plus bas. Normalement en vente à 69 €, vous pouvez l'avoir à seulement 38,88€ grâce au code promo 11FR005 qui offre 5€ de remise dès 39€ d'achat sur AliExpress. Et bonne nouvelle, la livraison est faite depuis la France, elle est gratuite et rapide.

Le code 11FR005 est à renseigner au moment du paiement. Mais attention, il n'est valable qu'en quantité limité. Il faudra donc faire vite pour profiter de ce bon plan.

La friteuse sans huile Xiaomi Smart Air Fryer est à prix sacrifié pour le Single's Day

Vous cherchez une friteuse sans huile à petit prix ? Xiaomi vous propose un modèle aux caractéristiques avancées pour un prix ultra canon ! La Smart Air Fryer vous donne la possibilité de frire vos aliments de manière plus saine grâce à la cuisson à air chaud à 360°. La bonne circulation de l’air vous permet d’obtenir un résultat uniforme. Vous pouvez ainsi profiter de fritures plus saines, cuites avec très peu de matières grasses. Mais ça n’est pas tout !

Le Xiaomi Smart Air Fryer a la possibilité de chauffer rapidement vos préparations avec une température réglable de 40° à 200°C. Vous pouvez déshydrater, fermenter et décongeler les aliments. Ainsi, ce modèle vous donne l’occasion de faire des yaourts ou encore des fruits et de la viande séchés.

Grâce à la programmation intélligente qui peut aller jusqu’à 24h à l’avance, vous pouvez planifier la cuisson de vos préparations pour qu’ils soient chauds lorsque vous rentrez à la maison. Après la cuisson, vous avez d’ailleurs la possibilité de maintenir au chaud vos plats pendant 30min.

Enfin, cet Air Fryer se contrôle à distance depuis l’application Xiaomi Home. Vous pouvez aussi utiliser votre voix pour éteindre ou l’allumer grâce à l’assistant Google.

