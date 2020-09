Xiaomi s’apprête à lancer un Mi 10 5G pas cher en France. Xiaomi France vient de teaser l’arrivée prochaine de ce nouvel appareil, qui sera proposé à moins de 300 €. Il sera présenté officiellement d’ici la fin du mois de septembre 2020 et promet « un rapport qualité prix imbattable ».

Comme à son habitude, Xiaomi compte bien décliner sa gamme Mi 10 afin de séduire le plus de clients possible. Après avoir proposé le Mi 10 Pro 5G ainsi que le Mi 10 Lite 5G, le constructeur chinois vient d’annoncer l’arrivée prochaine d’un nouveau Mi 10 5G. Xiaomi France vient de teaser la nouvelle sur les réseaux sociaux.

« La série #Mi10 s’agrandit en septembre ! Un nouveau smartphone 5G équipé du tout nouveau Qualcomm Snapdragon 7-series 5G arrive à seulement 2XX€. Profitez bientôt d’un smartphone 5G à un prix vraiment accessible », écrit la division française du constructeur sur Twitter. Notez bien que Xiaomi maintient le suspens quant au prix exacte de l’appareil, la seule chose certaine étant qu’il sera vendu moins de 300 €.

Comme le laisse entendre la courte publication de Xiaomi France, ce Mi 10 5G sera vraisemblablement doté d’un Snapdragon 768G. Bien que l’entreprise ne précise pas le modèle exacte du processeur, ce modèle annoncé en mai dernier correspond parfaitement à la description faite par le constructeur, à savoir « un tout nouveau Snapdragon 7-series 5G ».

Pour rappel, ce chipset s’appuie sur le Snapdragon 765G et en améliorait les performances à hauteur de 15% selon les dires de Qualcomm. En outre, ce SoC est la première puce de Qualcomm compatible avec le Bluetooth 5.2. Le surpuissant Snapdragon 865 ne prend pas en charge cette nouvelle norme.

Concernant l’annonce officielle, Xiaomi France nous donne rendez-vous en septembre, sans plus de précision. Étant donné qu’il s’agit d’une annonce de la division française du constructeur, il est certain que l’appareil sera disponible dans l’Hexagone. Reste maintenant à connaître ses spécificités techniques et son appellation officielle. En effet, le Mi 10 Lite 5G est d’ores et déjà disponible en France. Peut-être un Mi 10T Lite 5G ?

Des premières images du Mi 10T Pro viennent tout juste de fuiter sur la toile. Le lancement d’un Mi 10T Lite viendrait compléter cette gamme, d’autant que l’argument premier des Mi 10T est un rapport qualité prix imbattable. Ce qui correspond parfaitement à la description faite par Xiaomi France dans son teasing. La réponse en septembre !

Source : Xiaomi France